Kiew setzt Mitarbeit im Europarat aus

Russland erhält damit nach fünfjähriger Unterbrechung sein Stimmrecht in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) zurück. Das Gremium unter dem Präsidium der Genfer SP-Ständerätin Liliane Maury Pasquier verabschiedete bei einer Sitzung eine entsprechende Resolution. Der Text wurde in der Nacht zu Dienstag mit 118 zu 62 Stimmen angenommen. Zehn Abgeordnete enthielten sich. Der Entscheid fiel nach stundenlangen heftigen Debatten.

Aus Protest gegen die Rückkehr der russischen Delegation in die Parlamentarische Versammlung des Europarats setzt die Ukraine ihre Mitarbeit in dem Gremium aus. Das teilte der Leiter der ukrainischen Delegation, Wolodymir Ariew, am Dienstag im Online-Netzwerk Facebook mit.

Unterstützung aus dem Norden

Auch die baltischen Staaten kritisierten die Rückgabe des Stimmrechts an Russland mit deutlichen Worten. Die Entscheidung, Moskau mit Hilfe prozeduraler Schritten wieder an den Tisch zu manövrieren, sei eine Peinlichkeit, schrieb Estland Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid am Dienstag auf Twitter. «Keiner der Gründe, weshalb Russland das Stimmrecht entzogen wurde, ist verschwunden.»

Litauens Aussenminister Linas Linkevicius sprach von einem «schweren Schlag für die Glaubwürdigkeit des Europarats». Das grüne Licht für eine vorbehaltlose Rückkehr Russland gehe auf Kosten der Werte und Prinzipien. «Ländern, die das Völkerrecht missachten, dürfen keinerlei Zugeständnisse gemacht werden», twitterte er.

Sein lettischer Amtskollege Edgars Rinkevics nannte die Entscheidung auf Twitter eine «bedauerliche und enttäuschende Resolution».

Regrettable and disappointing resolution of Parliamentary Assembly of Council of Europe (@PACE_News) unconditionally restoring voting rights of Russian delegation, #Latvia opposed the decision because it undermines respect for key values: democracy, rule of law and human rights — Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) 25. Juni 2019

Moskau hatte in den vergangenen Monaten wiederholt mit einem Austritt aus dem Europarat für den Fall gedroht, dass die Sanktionen gegen die 18 russischen Mitglieder – unter anderem der Entzug des Stimmrechts – beibehalten werden.

Die nun verabschiedete Neuregelung sieht vor, dass die Parlamentarier-Versammlung künftig nicht mehr einseitig Sanktionen verhängen kann, sondern nur in Absprache mit dem Ministerkomitee, dem die Aussenminister der 47 Europaratsländer angehören. Dadurch soll die russische Delegation ihre Rechte zurückerhalten, wie von Moskau gefordert.