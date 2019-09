Klaas sammelt für Flüchtlinge und erntet Schadenfreude

Ein Fernsehkomiker spricht von Menschlichkeit und meint es ernst. Zum Beispiel, als er im Juli 2018 in einem Youtube-Video zu Spenden für die Seenotrettung aufruft. Klaas Heufer-Umlauf, so kam es rüber, wollte ein Hilfsprojekt zur Rettung Geflüchteter im Mittelmeer starten, mit einem eigenen Schiff. Die einen bewunderten seinen Mut, die anderen unterstellten ihm PR. Der mischt sich in die internationale Politik ein? Darf der das? Am Ende spendeten 7428 Menschen 297'036 Euro.