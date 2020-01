Klimakrise? Arbeitsplätze!

Man lässt sich am Wachhaus registrieren, betritt das abgesperrte Areal, setzt einen Helm auf und steht in dem Riesenkasten vor dem enormen Rohbau aus Stahl. Die «Global Dream» wird das grösste Kreuzfahrtschiff, das jemals in Deutschland gebaut wurde. 342 Meter lang, 46 Meter breit, 20 Decks hoch, ein 20-stöckiger Freizeitpark.

9500 Passagiere und 2200 Besatzungsmitglieder werden darauf spazieren fahren. Gemessen an der Belegschaft, wird es sogar das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt. «Schon gewaltig, auch für uns», sagt Werftensprecher Sprunk. Er kommt gerade aus dem Wismarer Tourismusbüro. Er muss nun laut sprechen, denn in der Nachmittagsschicht bohren, hämmern und schweissen 1600 Menschen. Die Luft ist dick wie Nebel.

Wie passt das zusammen, 30 Jahre nach dem Mauerfall und in einer Zeit, in der viele die Kreuzfahrten eher für einen Albtraum halten?

Erreicht hatte die «Global Dream» diese ostdeutsche Bucht Ende November 2019. Bei den MV Werften in Rostock-Warnemünde war das 216 Meter lange Mittschiff auf Kiel gelegt worden – mit Livestream in fünf asiatische Städte, weil die MV Werften dem malaysischen Konzern Genting gehören und der Megadampfer für Fernost bestimmt ist. Dann bugsierten Schlepper ihn die Küste Mecklenburg-Vorpommerns entlang in dieses überdachte Trockendock. Tausende Zuschauer staunten, danach schlossen sich die Tore. Seither sind Ingenieure und Handwerker damit beschäftigt, den Giganten bis nächstes Jahr ganz zusammenzubauen.

«Global Dream», Asien, Wismar. Wie passt das zusammen, 30 Jahre nach dem Mauerfall und in einer Zeit, in der viele die Kreuzfahrten eher für einen Albtraum halten? Etwa 20 Gehminuten entfernt schwärmt Thomas Beyer im klassizistischen Rathaus. «War ‘n tolles Ereignis», sagt der Bürgermeister und erzählt, wie das Teilstück der «Global Dream» in Wismar andockte. «Für uns ist das auch 'ne emotionale Geschichte», die Worte hallen im hohen Saal.

Werft von den Sowjets gegründet

Draussen liegt der historische Marktplatz, die sanierte Altstadt mit ihrer Backsteingotik ist Unesco-Weltkulturerbe. Um die Ecke steht das Stammhaus der Warenhauskette Karstadt; der Gründer stammte aus der Gegend. Flugzeuge und Waggons wurden auch in Wismar montiert, aber das Herz war immer der Hafen. Hinter Kuttern mit Fischbrötchen ist die Replik einer Kogge vertaut. Thomas Beyer sagt, in Wismar habe fast jede Familie irgendwie mit dem Schiffbau zu tun; es gehöre hier zur DNA.