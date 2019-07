Konservative siegen in Griechenland

In Griechenland gibt es einen Regierungswechsel. Bereits die erste Hochrechnung zeigte am Sonntagabend einen klaren Vorsprung für die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) des bisherigen Oppositionsführers Kyriakos Mitsotakis. Demnach kommt die ND auf knapp 40 Prozent der Stimmen und die bisher regierende Linkspartei Syriza von Alexis Tsipras auf knapp 32 Prozent. Er habe dem Chef der konservativen Partei Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, bereits telefonisch gratuliert, verlautete am Sonntagabend aus dem Büro von Tsipras in Athen. Er regierte seit Anfang 2015.