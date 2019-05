Le Pen will «Super-Fraktion» im nächsten Europaparlament bilden

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will mit europäischen Verbündeten eine «Super-Fraktion» im nächsten Europaparlament bilden. Die Art und Weise des europäischen Aufbaus könne sich «zum ersten Mal seit Jahrzehnten» verändern.

Die Chefin der Partei Rassemblement National (RN) griff am Samstag in Mailand eine Woche vor der Europawahl ihren französischen Erzrivalen Emmanuel Macron an. Der Staatschef müsse gehen, falls er bei der Wahl nicht vorne liege, forderte Le Pen.

Zu Strache wollte sie sich nicht äussern

Im mehreren Umfragen liegt Le Pens Partei leicht vor der Präsidentenpartei La République en Marche (LREM) und ihren Verbündeten. Le Pen hatte vor zwei Jahren bei der Präsidentenwahl gegen den Europafreund Macron verloren und hofft laut Beobachtern nun auf eine Revanche.