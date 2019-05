Lob und Respekt für Theresa May

Die britische Premierministerin hat ihren Rücktritt verkündet. (Video: Reuters/Tamedia)

Juncker bedauert Mays Rückzug

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bedauert Mays Schritt. Juncker habe die Zusammenarbeit mit May geschätzt, sagte eine Sprecherin am Freitag in Brüssel. May sei eine mutige Frau, die er sehr respektiere. Juncker werde aber auch zu einem neuen Regierungschef in London Arbeitsbeziehungen aufbauen. An der bisherigen Position der EU ändere sich damit aber nichts.

Die Arbeitshypothese bleibe, dass Grossbritannien die Europäische Union am 31. Oktober verlasse, fügte die Sprecherin hinzu. Die EU setze auf einen geordneten Brexit. Änderungen am in London höchst umstrittenen Austrittsvertrag seien aber nicht möglich.

May hatte am Freitag ihren Rücktritt bekanntgegeben. Sie werde als Parteichefin der Konservativen am 7. Juni zurücktreten, nachdem es ihr nicht gelungen sei, das Parlament von ihrem Brexit-Abkommen zu überzeugen, sagte sie. Mit dem Rücktritt vom Parteivorsitz gibt May auch ihr Amt als Regierungschefin auf.

Der parteiinterne Prozess um ihre Nachfolge soll May zufolge in der Woche ab dem 10. Juni beginnen. Das Rennen um den Parteivorsitz dürfte einige Wochen dauern. May bleibt in dieser Phase kommissarisch als Regierungschefin im Amt.