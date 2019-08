Mädchenmorde erschüttern Rumänien

Wenn Alexandra Macesanu im Süden Rumäniens aus ihrem Dorf Dobrosloveni in die sieben Kilometer entfernte Kleinstadt Caracal wollte, hatte die 15 Jahre alte Schülerin nur eine Möglichkeit: per Autostopp zu reisen. Öffentlichen Nahverkehr gibt es in jener Gegend seit Jahren nicht mehr. So trampte Alexandra auch am 24. Juli, als sie nach Caracal zu einem Treffen mit Freundinnen wollte. Dort kam sie nie an.