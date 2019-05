Matteo Salvini verliert seine erste grosse Schlacht

Kamerateams verfolgten Conte bis zur römischen Synagoge, wo er erwartet wurde, um ihm doch noch einen Fetzen zu entlocken. «Wir haben alles unternommen, damit die Bürger das Vertrauen in uns nicht verlieren», sagte Conte. Überzeugt wirkte er allerdings nicht.

Gemeint war der Umgang mit der Akte Armando Siri. So heisst der 47 Jahre alte bisherige Staatssekretär im Transportministerium und Wirtschaftsguru der Lega, dessen Schicksal im gestrigen Ministerrat verhandelt wurde. Die Staatsanwaltschaften von Palermo und Rom ermitteln wegen angeblicher Korruption gegen den engen Vertrauten von Parteichef Matteo Salvini.

Kruder Umgangston

Nun wurde Siri aus dem Amt entlassen. Per Machtakt des Premiers, einem Enthebungsdekret, anders ging es nicht. Siri hatte sich davor standhaft geweigert, von seinem Amt zurückzutreten, obschon ihn Regierungschef Conte mehrmals dazu aufgefordert hatte. So etwas war noch nie vorgekommen.

Wahrscheinlich hielt sich Siri für ein Bauernopfer im übergeordneten Kampf zwischen Salvini und Luigi Di Maio von den Cinque Stelle. Der Tonfall der Auseinandersetzung zwischen den beiden Vizepremiers in der «Affäre Siri» war selbst für italienische Verhältnisse ungewohnt rüde. Auf dem Blog der Cinque Stelle, so etwas wie das Zentralorgan der Bewegung, hatte es geheissen, Salvini solle «Eier zeigen» und Siri fallen lassen. Salvini konterte, die 5 Sterne möchten «das Maul halten und arbeiten». Zwei Wochen lang ging das so, im Crescendo.

Am Ende gewann also Di Maio. Er war dann auch der Einzige, der sich nach dem Ministerrat im Pressesaal des Palazzo Chigi – des Regierungssitzes – zeigte. Di Maio gab sich bescheiden im Triumph. Das sei nicht sein Sieg, sagte er, sondern «der Sieg aller ehrlichen Italiener». Man werde jetzt weiter am Wandel des Landes arbeiten, gemeinsam mit der Lega.