Mauerfantasien der Lega

Matteo Salvinis Aufstieg zum grössten Rechtspopulisten in Europa – ein Erklärvideo mit Redaktor Sandro Benini. Video: Tamedia

Die Lega-Pläne für eine Grenzmauer haben erwartungsgemäss Kritik und Protest ausgelöst. So zum Beispiel seitens der italienischen Senatorin Tatjana Rojc, Sprecherin der slowenischen Minderheit in Friaul. «Nachdem wir hart für den Fall der Mauern in Europa gearbeitet haben, will man jetzt wieder Barrieren aufbauen», kritisierte Rojc. Selbst bei der Regierungspartnerin der Lega, der Fünfsternbewegung (M5S), kommt die Idee einer Mauer zu Slowenien schlecht an, wie die Zeitung «La Stampa» berichtet.

Mehr Grenzkontrollen und gemischte Polizeipatrouillen

«Verrückter Blödsinn», kommentierte etwa der M5S-Abgeordnete Giuseppe Brescia. Mit Mauern könne das Migrationsproblem nicht gelöst werden, hiess es weiter. Ein Grüner rechnete vor, dass der Bau eines 243 Kilometer langen Gitternetzes entlang der Grenze zu Slowenien rund zwei Milliarden Euro kosten würde. Dieses Geld würde man sinnvoller im Gesundheits- oder Bildungswesen einsetzen. Auf die Mauerideen der Lega angesprochen, äusserte sich Ministerpräsident Giuseppe Conte dezidiert dagegen.

In der Zwischenzeit haben sich Italien und Slowenien auf zusätzliche Grenzkontrollen geeinigt. Am Montag kamen erstmals gemischte Streifen an der slowenischen Grenze zum Einsatz. So kontrollieren italienische und slowenische Polizisten zusammen die Grenze nahe Triest und Görz (Gorizia). Aber auch auf slowenischer Seite, in Koper und Nova Gorica (Neu-Görz), sind mittlerweile gemischte Polizeistreifen im Einsatz.

Die Zahl der Migranten, die über die Balkan-Route Italien erreichen, hat seit Anfang 2019 zugenommen. Im ersten Halbjahr 2019 sollen 782 Migranten allein in Triest unweit der slowenischen Grenze aufgegriffen worden sein. Das sind doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum 2018, wie Zahlen des italienischen Innenministeriums zeigen. Vor allem in den letzten Wochen stieg die Zahl der Migranten stark an.