Moskaus Mann in Wien

Der Mann fürs Grobe

Gut zehn Jahre lang bemühte sich Gudenus, die Verbindungen zwischen Russlands politischer Führung und der FPÖ zu festigen. Bis der Kreml seine Tore für die österreichischen Rechtspopulisten öffnete, war es allerdings ein langer Weg. Erst musste Gudenus zahlreiche Zeichen der Loyalität setzten.

Er fuhr in die tschetschenische Hauptstadt Grozny, traf dort Diktator Ramsan Kadyrow. Er klagte bei einer Konferenz in Moskau über die «Homosexuellen-Lobby». Er fuhr als «Wahlbeobachter» zum international nicht anerkannten Referendum auf die russisch besetzte Halbinsel Krim. Er freundete sich mit dem nationalistischen Oligarchen Konstantin Malofejev an und organisierte mit ihm eine Konferenz der nationalistischen Kräfte in Wien. Malofejew rühmte später seine guten Kontakte zur FPÖ. Immer wieder kritisierte «Straches Mann fürs Grobe» (so österreichische Medien) die westlichen Sanktionen gegen Russland oder gab den Propaganda-Sendern des Kremls Interviews, in denen er gegen Flüchtlinge und den Islam hetzte.

So viel Einsatz wurde vom Kreml belohnt. Im Dezember 2016 unterzeichneten Gudenus, Strache und der damalige Präsidentschaftskandidat der FPÖ, Norbert Hofer, ein Kooperationsabkommen mit Putins Partei «Einiges Russland». Praktische Auswirkungen hatte dieser Vertrag kaum, symbolische Bedeutung umso mehr.

Österreichs Rechtspopulisten sprachen nun mit dem Kreml auf Augenhöhe. Kurz danach schloss die italienische Lega ein solches Abkommen. Im Gegensatz zum französischen Front National, der einen Millionenkredit aus Moskau erhielt, dürften aber weder italienische noch österreichische Rechtspopulisten finanziell unterstützt worden sein. Im Ibiza-Video sprechen Strache und Gudenus von Spenden österreichischer und deutscher Millionäre.

Nachdem die FPÖ an die Regierung gekommen war, verlor Gudenus bei den Ostkontakten eher an Einfluss. Die Beziehungen zu Moskau wurden von Vizekanzler Strache und Aussenministerin Karin Kneissl übernommen. Zu Kneissls Hochzeit reiste Russlands Präsident persönlich an. Kneissls Knicks nach einem Tanz mit Putin wurde zum Symbolbild: Für den Kniefall der Rechtspopulisten vor Moskau.