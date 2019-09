Nach dem Triumph ist vor dem Streit

Auf der Bühne steht um 18 Uhr neben dem Brandenburger Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz überraschend Björn Höcke vom äusserst rechten «Flügel», der Thüringer Landesvorsitzende. Er gehört nicht der Bundesspitze an, aber wird an desem Abend viele Interviews geben. So zeigt der «Flügel» Präsenz. Erst mal skandieren die Anhänger «Kalbitz, Kalbitz». Der Brandenburger Landeschef nimmt das Mikrofon. Es zeige sich, so sagt er: «Die AfD ist gekommen, um zu bleiben.» Gewiss, er habe «auf das Sahnehäubchen gehofft», die AfD wollte stärkste Partei werden. Aber das Ergebnis übertreffe seine Erwartungen, «und jetzt geht es erst richtig los». Andere verbergen weniger, dass dies ein Triumph ist bei den die AfD doch hinter den Erwartungen geblieben ist, die zuletzt intern immer weiter gewachsen waren. Alexander Gauland, der Fraktionschef im Bundestag, bedauert später bei einer kurzen Ansprache im Ballsaal, dass man nicht vorn liegt: «Ja, ich gebe zu, wenn wir Nummer eins geworden wären, das wäre noch schöner.»

Kalbitz und Urban haben keine Machtoptionen

Es ist ein gewaltiger Zuwachs, mit dem die in Brandenburg besonders rechte AfD zum zweiten Mal in den Landtag zu Potsdam einzieht. Noch besser steht sie in Sachsen da. Nicht erfüllt haben sich die Träume jener, die ihre Partei auf dem Weg an die Regierungsmacht sehen und glauben, bald so stark zu sein, dass an der AfD vorbei nicht regiert werden könnte. Die Spitzenkandidaten Kalbitz, ein Münchner an der Brandenburger AfD-Spitze, und der Sachse Jörg Urban wurden im Wahlkampf als nächste Ministerpräsidenten angepriesen. Dabei will sich keine andere Partei ein Bündnis mit ihnen vorstellen. Die beiden haben keine Machtoptionen. «Uns kriegt man aus der deutschen Politik nicht mehr weg», sagt Gauland.

Aber was werden sie bewegen? Nach dem Erfolg wird auch in der AfD-Parteispitze den meisten bewusst sein, dass sich für sie in diesen Ländern politisch erst mal wenig verändern wird. Dagegen dürfte das Ergebnis für das instabile Gefüge der AfD von grosser Bedeutung sein. Die Partei ist zerrissen zwischen dem «Flügel» und ihren etwas pragmatischeren Kräften. Nach dem «Kyffhäuser-Treffen» des «Flügels» eskalierten im Sommer die Spannungen. Die rechte Galionsfigur Höcke hatte sich dort mit einer Fahnenzeremonie als Führerfigur inszenieren lassen, inklusive einer Kampfansage an den Bundesvorstand. In der Parteiführung reagierte sogar Alexander Gauland, der Höcke stets geschützt hatte, irritiert. Mehrere Landesvorsitzende veröffentlichten einen gegen Höcke gerichteten Appell, er solle sich auf seine Aufgaben in Thüringen konzentrieren.

Kalbitz gilt als Strippenzieher mit grossem Netzwerk

Viel mehr noch als Höckes Kampfansage beunruhigte das Chaos in wichtigen Landesverbänden die Parteiführung. In Nordrhein-Westfalen und Bayern blockierten sich die Höcke-Anhänger und deren Gegner so sehr, dass die Partei kaum noch arbeiten könne, erzählt ein führendes Mitglied des Bundesvorstands.

Wie Hohn empfanden Höckes Widersacher dessen Appell, man müsse zusammenhalten. Es seien doch seine Leute, die jegliche Zusammenarbeit unmöglich machten. Als Strippenzieher gilt der Höcke-Freund Kalbitz, also der Brandenburger Spitzenkandidat. Der Rechtsaussen habe in der Bundestagsfraktion und der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative an wichtigen Stellen Vertraute platziert, sagen parteiinterne Gegner. Sein Netzwerk reiche auch in andere Bundesländer.