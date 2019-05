Nur das eigene Machtkalkül zählt

Das fängt an mit einer Aussenministerin, der es gefiel, zu ihrer Hochzeitsfeier den russischen Präsidenten Wladimir Putin einzuladen, als müsste sie die Habsburger Heiratspolitik wiederbeleben. Und es hört noch lange nicht auf bei einem Innenminister, der eine Razzia im eigenen Geheimdienst initiiert oder Aufnahmezentren für Asylbewerber in orwellscher Manier in Ausreisezentren umbenannt hat.

Kanzler Kurz hat nun die Reissleine gezogen, mit dem prägnanten und schon auf Wahlkampf getrimmten Satz: «Genug ist genug.» Das klingt tatkräftig, verschleiert aber die eigene Schuld am Desaster. Denn allzu lange hat Kurz die Umtriebe der FPÖ unkommentiert gelassen.

Dass er nun die Koalition aufkündigt, hat wenig mit der von ihm zur Schau gestellten staatsmännischen Verantwortung zu tun. Es geht auch hier zuerst um jenes persönliche Machtkalkül, mit dem er vor anderthalb Jahren die FPÖ in die Regierung geholt hat, allen absehbaren Folgen zum Trotz. Nun erscheint ihm der Zeitpunkt günstig, bei Neuwahlen noch ein paar Prozentpunkte mehr zu holen.

Abgrenzung von Populisten vonnöten

Kurz spekuliert also darauf, für die eigene Verantwortungslosigkeit auch noch belohnt zu werden. Denn er trägt die Schuld daran, die FPÖ salonfähig gemacht zu haben. Sollte es sein Ziel gewesen sein, die Rechtspopulisten zu zähmen, indem er sie in die Verantwortung einbindet, so ist das krachend misslungen.

Deutlich geworden ist vielmehr, wie ansteckend das Virus des Populismus ist. Seine Koalition war auch Komplizenschaft. Gescheitert am Massstab der Moral sind deshalb nun nicht nur Strache und seine Freiheitlichen, sondern auch Kurz und seine Volkspartei.