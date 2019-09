Plötzlich ist ein Rechtsextremer der Ortsvorsteher

Die sieben anwesenden Mitglieder wählten den stellvertretenden NPD-Landesvorsitzenden Stefan Jagsch einstimmig zum Ortsvorsteher. Bundespolitiker von CDU, SPD und FDP zeigen sich entsetzt, dass Parteifreunde von ihnen einen Politiker der rechtsextremen Partei wählten. Nun versuchen die Lokalpolitiker zu erklären, wie es dazu kam.

«Wir arbeiten für die Bürger, nicht für die Parteien», begründet Norbert Szielasko (CDU) am Sonntag seine Wahl für den NPD-Mann Jagsch. Dieser habe sich immer für die Bürger des Ortsteils engagiert und etwa bei Müllsammlungen mitgemacht. Dass Jagschs Name mehrfach in den vergangenen Jahren im hessischen Verfassungsschutzbericht auftauchte, interessiert den 71-Jährigen nicht. «Er arbeitet gut mit bei uns im Ortsbeirat.»

Aus Mangel an Alternativen

Es habe ausserdem keinen anderen Kandidaten gegeben, der das Amt habe übernehmen wollen. Er selbst habe sich nicht zur Wahl gestellt, da er etwa keine E-Mails schreiben könne. Der vorherige Ortsvorsteher, Klaus Dietrich (FDP), hatte Ende Juni sein Amt niedergelegt. Aus der Niederschrift der Sitzung geht hervor, dass Dietrich offenbar mit den politischen Einflussmöglichkeiten haderte: «Der Grund der Funktionsniederlegung ist die politische Wirkungslosigkeit des Gremiums Ortsbeirat, da hier keinerlei Entscheidungsbefugnis besteht.»

Ali Riza Agdas, der für die SPD im Ortsbeirat sitzt, stimmte ebenfalls für den NPD-Mann. Er sei von der Wahl etwas überrascht worden, ursprünglich habe er mit einem anderen Kandidaten gerechnet, habe aber dann aus Mangel an Alternativen für Jagsch gestimmt: «Ich kenne ihn schon lange und habe nie ein Problem mit ihm gehabt.»

Im Nachhinein habe er sich allerdings geärgert, dass er sich zu der Wahl habe hinreissen lassen: «Ich bin seit Jahrzehnten Sozialdemokrat, das passt eigentlich nicht zusammen.» Er sei auch von SPD-Kollegen und Bürgern angerufen worden, die ihn gefragt hätten, warum er so gewählt habe. Das habe ihn so sehr beschäftigt, dass er über einen Rücktritt aus dem Ortsbeirat nachgedacht habe. Am Sonntagabend soll sich, so heisst es, das Gremium noch einmal zusammensetzen und über das weitere Vorgehen beraten.