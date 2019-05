Pompeo strebt in Russland nach dem grossen Rüstungsdeal

Auch dieses Thema war zuletzt eher kontrovers. US-Präsident Donald Trump hatte den INF-Vertrag zum Verbot nuklearer Mittelstreckenwaffen wegen russischer Verstösse gegen das Abkommen gekündigt. Putin teilte daraufhin mit, auch Russland werde sich aus dem 1982 geschlossenen Vertragzurückziehen – dieser läuft nun im August aus.

Auch verkündete Russlands Präsident die Entwicklung einer ganzen Reihe neuer Trägersysteme für Atomwaffen, die vor allem dazu dienen sollen, US-Abwehrsysteme auszumanövrieren – und zugleich nicht unter die Beschränkungen für strategische Nuklearwaffen des New-START-Abkommens fallen, das im Februar 2021 ausläuft.

An dessen Stelle solle ein neuer, viel ambitionierterer Deal treten, der «all die Waffen, all die Sprengköpfe, all die Raketen» umfasst, wie Ende April ein hochrangiger Mitarbeiter des Weissen Hauses verlauten liess – und neben Russland auch China. Präsident Trump habe den Auftrag erteilt, eine entsprechende Initiative vorzubereiten.

Neue Architektur der Rüstungskontrolle

Trump selbst lancierte die Idee öffentlich im Zuge eines Treffens mit dem chinesischen Vizepremier Liu He. Wenn der Handelsstreit zwischen den beiden Ländern beigelegt sei, müsse man eine Vereinbarung treffen, um die Militärausgaben zu senken, sagte Trump. «Zwischen Russland und China und uns, wir alle stellen Waffen her, einschliesslich nuklearer, im Wert von Hunderten Milliarden Dollar, was lächerlich ist.»

Das Ziel sei, zu einer neuen Architektur der Rüstungskontrolle zu gelangen, die «nicht mehr nur einfach die Mentalität des Kalten Krieges spiegelt», sekundierten Berater des Präsidenten. Der träumte schon zu Zeiten Ronald Reagans davon, mit der Sowjetunion über Atomwaffen zu verhandeln.