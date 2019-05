Pragmatisch, bis es wehtut

Die Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichts soll bis zu den Neuwahlen im September die Regierungsgeschäfte führen. Nur für den Übergang also, aber es ist dennoch historisch: Bierlein ist die erste Kanzlerin Österreichs. Dass sie in diesem Moment ihrer Vorstellung ausgerechnet im Maria-Theresien-Zimmer stand, hätte nicht besser passen können. Die Kaiserin gilt als bedeutsamste Regentin in der Geschichte des Landes.

Brigitte Bierlein, 1949 in Wien geboren, wollte eigentlich Kunst studieren, entschied sich dann aber doch für das Recht. Zielstrebig arbeitete sie sich nach oben, zuerst in die Staatsanwaltschaft Wien. 1990 folgte der Aufstieg zur Generalanwältin beim obersten Gerichtshof – auch hier war sie die erste Frau in dieser Funktion. 2003 wurde sie erste Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofes, 2018 die erste Präsidentin.

