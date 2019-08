Regieren, als wäre nichts gewesen

Der Generalstaatsanwalt rief Katz dazu auf, von seinem Ministeramt zurückzutreten. Sein Anwalt erklärte, Katz überlege, sich auf seine Immunität als Abgeordneter zu berufen. Die Reaktion des Generalstaatsanwalts: Dann werde man die Aufhebung der Immunität beantragen.

Ein Regierungskomitee hat 2008 festgelegt, dass ein Minister im Falle einer Anklageerhebung zurücktreten muss. Zumindest am Donnerstag war Katz noch im Amt. Der selbst mit Anklagen in drei Korruptionsfällen konfrontierte Premierminister Benjamin Netanyahu äusserte sich nicht zu dem Fall.

Der Gewöhnungseffekt

Darüber, dass nun das vierte Regierungsmitglied vor einer Anklage steht, gibt es in Israel ebenso wenig eine Debatte wie über Katz’ Reaktion. Dabei herrscht Wahlkampf, am 17. September wird ein neues Parlament gewählt. «Die Menschen haben sich daran gewöhnt. Die Vorwürfe gegen Katz sind seit mehr als einem Jahr bekannt.» Damit versucht Yuval Feldman die Reaktion seiner Landsleute zu erklären. Der Professor, der an der Bar-Ilan-Universität Recht lehrt und Senior Fellow am IsraelDemocracy Institute ist, befasst sich damit, wie Gesetze ethische Entscheidungen beeinflussen können. In diesem Fall sieht er «einen Gewöhnungseffekt».

Dazu trägt bei, dass Katz nicht der einzige ist, der Probleme mit der Justiz hat. Ausser Netanyahu, der im Oktober noch eine Befragung vor der endgültigen Entscheidung über die Anklageerhebung vor sich hat, drohen noch Innenminister Aryeh Deri und Vize-Gesundheitsminister Jakov Litzman Anklagen. Die Polizei empfiehlt, den Innenminister von der ultraorthodoxen Schas-Partei wegen Geldwäsche anzuklagen. Litzman von der ultraorthodoxen Partei Vereinigtes Thora-Judentum wird vorgeworfen, eine mutmassliche Kinderschänderin geschützt zu haben.

Innenminister Deri musste vier Jahre ins Gefängnis. Nun ist er zurück in der Regierung.

Professor Feldman erklärt, dass in diesem Wahlkampf die Korruptionsvorwürfe gegen den Premierminister keine Rolle mehr spielen. Vor der Wahl im April war es doch noch ein Thema. «Es gibt nichts Neues in der Sache. Es herrscht der Eindruck, dass alles schon bekannt und gesagt ist.» Wegen dieses Überdrusses würde auch die Opposition dieses Thema kaum mehr ansprechen. «Die meisten haben sich ohnehin schon eine Meinung dazu gebildet.» Die Vorwürfe gegen Netanyahu betreffen in zwei Fällen Geschenke im Tausch gegen positive Berichterstattung: «Die öffentliche Wahrnehmung ist: Das mag illegal sein, aber er macht sich eben ein schönes Leben mit Zigarren und Champagner und mag positive Medienberichte. Das wird als relativ harmlos angesehen.»