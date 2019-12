Russischer Anschlag mitten in Berlin

Es war helllichter Tag, als Selimchan Changoschwili am 23. August in Berlin durch den Kleinen Tiergarten spazierte, auf dem Weg zum Freitagsgebet in der Moschee. Da näherte sich ihm von hinten ein Mann auf einem schwarzen Mountainbike. Unvermittelt schoss der Angreifer dem Spaziergänger in den Rücken. Als Changoschwili am Boden lag, tötete er ihn mit zwei Kugeln in den Kopf. Dann fuhr er mit dem Fahrrad davon.