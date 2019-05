Salvini gibt den Chef der «schwarzen Internationalen»

Proportional, sagen internationale Organisationen und Menschenrechtsvereinigungen, kommen heute mehr Migranten um beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, als je zuvor. Einfach mit weniger Zeugen. Das meint der Papst, wenn er die Politik des Innenministers kritisiert, ohne ihn je beim Namen zu nennen.

Salvinis Auftritt galt vor allem der italienischen Wählerschaft, die er nach den jüngsten Korruptionsaffären in der Partei neu mobilisieren wollte. Die internationalen Gäste wirkten dabei wie Komparsen. So war auch der Gegengipfel in den Strassen Mailands in erster Linie gegen Salvini gerichtet.

Zorro hoch über der Piazza

Tausende marschierten im Namen des Antifaschismus. An den Balkonen hingen Spruchbänder. «Mehr Brücken, weniger Mauern», konnte man da zum Beispiel lesen. Andere handelten von den 49 Millionen Euro an öffentlichen Geldern, die Salvinis Partei in den vergangenen Jahren auf offenbar mysteriöse Weise verschwinden liess.

Die grösste Öffentlichkeit aber wurde einem Gewerkschafter zuteil, der sich in ein Hotelzimmer hoch über der Piazza del Duomo einmietete und sich in ein Karnevalskostüm hüllte: Zorro – samt Hut und Maske. Eine Stunde lang fuchtelte er da oben mit einem Plastikdegen, im Fokus aller Fernsehkameras. Eine lustige Anspielung auf die jüngste Biografie Salvinis, eine Lobhudelei, in welcher der Innenminister erzählt, wie ihm im Kindergarten seine geliebte Zorro-Puppe gestohlen worden sei.

Nach einer Stunde zwang die Polizei den Zorro im Hotel dazu, seine Parodie zu beenden. Sein Spruchband wurde eingerollt und entfernt, darauf stand: «Bleiben wir menschlich.»