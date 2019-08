Salvini hat sich verrannt

Solange der Partito Democratico und die Cinque Stelle miteinander verhandeln, könnten Conte und sein Team die dringendsten Angelegenheiten erledigen. Spätestens am 26. August zum Beispiel müssen die Italiener schon einen Kandidaten für die neue EU-Kommission vorschlagen; sie hätten gerne ein gewichtiges Wirtschaftsressort. Bis Ende Oktober sollte dann ein grober Haushaltsplan für 2020 stehen. Einfach wird das nicht: Brüssel erwartet Einsparungen von 30 Milliarden Euro. Verfehlt Rom die Zielvorgabe, droht den Italienern eine schmerzhafte Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 25 Prozent.

Tritt Conte nach seiner Rede als Premier zurück, hätte das auch zur Folge, dass die Abstimmung über eine Verkleinerung des Parlaments um 345 Sitze, von 945 auf 600, verschoben würde. Das Votum über die Verfassungsreform, die den Cinque Stelle besonders am Herzen liegt, ist auf den 22. August angesetzt. Salvini hatte die Cinque Stelle auch mit diesem Termin zur Rückbesinnung bewegen wollen, so sehr fürchtet er deren Flirt mit den Sozialdemokraten. Er sagte, die Linke wolle die Reform nicht, sie klebe an den Posten fest, nur mit ihm sei sie möglich. Doch auch diese Kapriole war durchsichtig, und sie kam wohl auch zu spät. Seine Minister zog Salvini bisher nicht zurück, obschon er es mehrmals angekündigt hatte.

Im italienischen Politbetrieb sind Prognosen gefährlich, gerade in solchen Phasen taktischer Tollerei. Vielleicht gibt es in den allerletzten Stunden vor Contes Auftritt im Senat noch ein Überraschungsmanöver der Lega, eines, das die ganze Partie wieder öffnet. Doch wahrscheinlich ist das nicht. In Italien kann man sich jedenfalls nicht erinnern, wann sich ein Politiker, ein rasender Aufsteiger dann noch, zuletzt so verrannt hat wie Matteo Salvini in diesem wirren Sommer.