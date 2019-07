Salvini reklamiert die Rakete für sich

Ein Attentat auf Salvini geplant?

Am Montagmorgen nun, als die Polizei Del Bergiolos Arsenal und den Hangar der Star Air Services ausgehoben hatte und den Fund den Medien präsentierte, sorgte das allenthalben für Verwunderung und Sorge. Die italienische Regierung aber reagierte stundenlang nicht. Normalerweise dauert es jeweils nur ein paar Minuten, und die beiden Vizepremiers Salvini und Luigi Di Maio twittern sich lobend selbst auf die Schultern, nach dem Motto: Schaut, Italiener, wir passen auf euch auf! Diesmal nicht. Und die Medien fragten schon: Was ist los? Ist eine Matra Super 530F in einem privaten Unterstand im Norden Italiens etwa keinen Tweet wert?

Erst am Nachmittag trat Salvini vor ein Mikrofon, in Genua, er erzählte die Geschichte in einer etwas anderen Version. Die Rakete? «Ich habe den Hinweis dazu gegeben», sagte er. «Es gab eine detaillierte Bedrohung, eine ukrainische Gruppe trachtete mir nach dem Leben.» Er erhalte jeden Tag Todesdrohungen. «Ich bin froh, dass ich mit meinem Hinweis helfen konnte.»

Es sah jetzt so aus, als hätten ukrainische Nationalisten geplant, Salvini mit einer Luft-Luft-Rakete zu töten, was aber gerade noch habe verhindert werden können. Die Digos dementierte umgehend. Sie habe keine Hinweise gefunden für ein geplantes Attentat mit ukrainischem Hintergrund, in einem ganzen Jahr nicht.

Und dass italienische Rechtsextremisten dem sehr rechten Innenminister Böses wünschen, ist eine ziemlich abwegige Arbeitsthese. Seine politischen Gegner werfen Salvini vor, er versuche nur, von der Affäre um eine mögliche russische Finanzierung seiner Lega abzulenken. Vom «Moscopoli» also. Offen bleiben unterdessen die zwei wirklich wichtigen, finsteren Fragen in dieser Geschichte: Wie kommt eine grosse, offenbar gefechtstüchtige Rakete in einen Hangar im kleinen Rivanazzano? Und wer war daran wohl interessiert?