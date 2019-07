Sea-Watch-Kapitänin zur Vernehmung nach Sizilien gebracht

Rackete hatte sich in der Nacht auf Samstag über ein Verbot der italienischen Behörden hinweggesetzt und war mit dem Rettungsschiff «Sea-Watch 3» nach tagelanger Irrfahrt durchs Mittelmeer im Hafen von Lampedusa eingelaufen. Sie habe den Hafen angesteuert, weil sie befürchtete, Migranten an Bord könnten ins Meer springen, sagte Rackete.

Nur knapp wurde ein Zusammenstoss des Rettungsschiffs mit einem Patrouillenboot im Hafen von Lampedusa vermieden. Rackete könnte aufgrund des Vorfalls eine Strafe zwischen drei und zehn Jahren Haft erhalten.

Salvini hofft auf Untersuchungshaft

Der italienische Innenminister Matteo Salvini äusserte die Hoffnung, dass Untersuchungshaft über die Kapitänin verhängt werde. Rackete habe die italienischen Gesetze verletzt und gehöre hinter Gitter, sagte Salvini nach Medienangaben vom Montag.

Der Innenminister drohte Nichtregierungsorganisationen (NGO) mit einer hohen Geldstrafe, der Konfiszierung der Schiffe und der Festnahme der Crew, sollten sie unerlaubt italienische Gewässer erreichen. Die Schiffe von zwei NGO sind im Mittelmeer in Richtung Libyen unterwegs. Dabei handelt es sich um die «Open Arms» der spanischen NGO «Proactiva Open Arms» und um die «Alan Kurdi» der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye.

Aus Kreisen des italienischen Innenministeriums verlautete, dass Salvini eine Erhöhung der Geldstrafen für NGO plane, die Migranten nach Italien bringen. Derzeit beträgt die Strafe 50'000 Euro.

Deutscher Aussenminister fordert Freilassung

Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) will die in Italien festgenommene Kapitänin der «Sea-Watch 3», Carola Rackete, bald wieder auf freiem Fuss sehen. «Aus unserer Sicht kann am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens nur die Freilassung von Carola Rackete stehen», schrieb er am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Das werde ich Italien nochmal deutlich machen.»

Die deutsche Kapitänin war in der Nacht zum Samstag festgenommen worden, nachdem sie ihr Schiff «Sea-Watch 3» mit 40 Migranten an Bord trotz des Verbots der italienischen Behörden in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa gesteuert hatte. Der 31-jährigen Rackete drohen in Italien bis zu zehn Jahre Gefängnis, am Montagnachmittag soll sie vor einem Ermittlungsrichter erscheinen. Ihre Festnahme rief in Deutschland Empörung hervor.

Maas kritisierte zugleich grundsätzlich den Umgang mit Flüchtlingen in Europa. «Das Geschachere um die Verteilung der Geflüchteten ist unwürdig und muss ein Ende haben», schrieb er.