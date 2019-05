«Sie behandeln uns wie Tiere»

Gemäss dem UNO-Flüchtlingswerk UNHCR sitzen derzeit rund 6000 Migranten in Bosnien-Herzegowina fest. Etwa die Hälfte davon befindet sich in Aufnahmezentren in der Nähe der Kleinstädte Bihac und Velika Kladusa an der Grenze zu Kroatien. Viele andere Migranten hausen auf den Strassen oder in verlassenen Gebäuden, und sie müssen ohne jede Grundversorgung zurechtkommen. Etwa zehn Prozent der Flüchtlinge sind unbegleitete Minderjährige. «Bosnien-Herzegowina kann ihnen weder den nötigen Schutz noch angemessene Lebensbedingungen bieten», heisst es im Amnesty-Bericht. Bürokratische Hürden, unzureichende Rechtshilfe und eingeschränkte Verwaltungskapazitäten führten dazu, dass diese Migranten kaum eine Chance hätten, in Bosnien-Herzegowina ein Asylverfahren zu durchlaufen.

Amnesty-Vorwürfe gegen Kroatien

Amnesty richtet schwere Vorwürfe an Kroatien: «Flüchtlinge und Migranten werden in Kroatien systematisch von Grenzschützern misshandelt, ausgeraubt und abgeschoben.» Auch die EU wird kritisiert, weil sie «trotz haarsträubender Methoden an der Grenze Kroatien finanziell bei der Grenzsicherung unterstützt». Die EU müsse dafür sorgen, dass internationales Recht eingehalten und eine humanitäre Krise verhindert werde. Die Kritik betrifft auch an Slowenien, das letztes Jahr sein Grenzregime verschärfte.

Die Pushback-Praxis an der kroatischen EU-Grenze war bereits im vergangenen Jahr in den Medien thematisiert worden. Damals wiesen die Behörden Kroatiens die Vorwürfe zurück – bis kroatische Flüchtlingsaktivisten mit Videoaufnahmen an der Grenze die offiziellen Verlautbarungen widerlegen konnten. Trotzdem scheint es nicht besser geworden zu sein: Systematische, rechtswidrige und oftmals gewaltsame Pushbacks von Flüchtlingen und Migranten durch Kroatiens, aber auch Sloweniens Behörden sind weiterhin an der Tagesordnung.