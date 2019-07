Sie schafft es knapp

Zuvor hält sie die Rede ihrer Karriere. Sie beginnt auf Französisch und erinnert an Simone Weil, die 1979 als erste Frau zur Präsidentin des EU-Parlaments gewählt wurde: «Und 40 Jahre später kann ich mit grossem Stolz sagen: Endlich ist eine Frau Kandidatin für die Präsidentschaft der Europäischen Kommission.» In ihrer Rede fährt sie auf Deutsch fort, erinnert an das Europa des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, das Friedensprojekt und den gemeinsamen Markt. «Die Generation meiner Kinder kann sich ein Leben ohne dieses Heimatgefühl Europa nicht vorstellen», sagt die siebenfache Mutter. Für sie ist jedoch die Zeit vorbei, in der man hoffen konnte, es würde immer so weitergehen. Heute sei dem Letzten klar, dass man wieder für ein gemeinsames Europa kämpfen und aufstehen müsse.

Verhaltener Applaus

Ursula von der Leyen wirbt für ihr Programm, präzisiert die Zusagen. Es ist wie ein letztes rhetorisches Feuerwerk am Ende einer Turbowerbetour, nachdem die Staats- und Regierungschefs die deutsche Verteidigungsministerin Anfang Juli überraschend für den Topjob in Brüssel nominiert hatten. Dazwischen manchmal verhaltener Applaus, aber keine Ovationen. Einige im EU-Parlament sind immer noch schwer verärgert, weil die Mitgliedsstaaten keinen der Spitzenkandidaten der Europawahlen nominiert haben. Allerdings erst, nachdem die Fraktionen sich im EU-Parlament gegenseitig blockiert hatten und sich auf keinen Namen hatten einigen können.

Ursula von der Leyen weiss um diesen Machtkampf zwischen Parlament und Mitgliedsstaaten, muss auf die Sensibilitäten der EU-Abgeordneten eingehen. Sie hat am Morgen nur ihre eigene konservative Fraktion mit den 182 Abgeordneten sicher hinter sich. Auch auf einen Grossteil der 108 Liberalen kann sie setzen, neue Heimat der Abgeordneten von Emmanuel Macron, der sie am EU-Gipfel vor zwei Wochen vorgeschlagen hat. Ursula von der Leyen braucht mindestens noch die Unterstützung der Sozialdemokraten und besser auch der Grünen. Ihre Angebote trägt sie auf Englisch vor. Es reicht vom Klimaschutz über einen Mindestlohn, eine Digitalsteuer bis hin zu einem Neustart in der Migrationsfrage.

Geheime Wahl

Ursula von der Leyen verspricht einen europäischen «Grünen Deal», will Europa zum «ersten klimaneutralen Kontinent» machen. Sie wirbt gleichzeitig für eine CO2-Grenzsteuer, um Europas Wirtschaft vor Konkurrenz aus weniger ambitionierten Ländern zu schützen. Sie will innert der ersten 100 Tage im Amt eine Grundlage präsentieren, damit jeder Arbeitnehmer in der EU einen gerechten Mindestlohn bekommt. Und sie schlägt eine europäische Arbeitslosenrückversicherung vor.

Am Ende kann Ursula von der Leyen immerhin bei den Sozialdemokraten punkten. Kurz vor der Wahl sagt die Fraktion ihr die Unterstützung zu. Allerdings dürfte ein Drittel der 154 Abgeordneten der Empfehlung nicht gefolgt sein. Von der Leyen musste zudem fürchten, mit jedem Zugeständnis nach links dafür rechts Unterstützung zu verlieren. Die Dynamik der geheimen Wahl lässt sich schwer abschätzen. Die Idee einer europäischen Arbeitslosenunterstützung stösst selbst bei den eigenen Konservativen auf grosse Vorbehalte. Und das Bekenntnis zu einem harten Kurs gegen rechtsnationalistische Regierungen, die den Rechtsstaat aushebeln, könnte wohlwollende euroskeptische Abgeordnete von Polen bis Italien in letzter Minute wieder abschrecken. «Wer Europa schwächen will, findet in mir eine erbitterte Gegnerin», sagt Ursula von der Leyen. Und schliesst dreisprachig ab: «Es lebe Europa, vive l’Europe, long live Europe.»