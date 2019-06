SPD-Chefin kündigt Rücktritt an

Die SPD hatte bei den Europawahlen am vergangenen Sonntag erneut heftige Verluste hinnehmen müssen. Die Sozialdemokraten erhielten gerade einmal 15,8 Prozent der Stimmen (minus 11,5 Prozent). Vor allem bei jungen Wählern schnitt die Partei schlecht ab.

Seit geraumer Zeit umstritten

Eine parteiinterne Debatte um Nahles war jedoch schon im Vorfeld entbrannt. Um die Personaldiskussionen zu beenden, hatte die 48-Jährige die Abstimmung über den Fraktionsvorsitz ursprünglich vorziehen wollen. Am Dienstag sollte die Partei entscheiden, ob Nahles weiter die Fraktion führen soll. Mit ihrem Rücktritt kommt sie dieser Entscheidung nun überraschend zuvor.

Die frühere Generalsekretärin war seit April 2018 SPD-Chefin. Die Fraktion führt sie seit September 2017. Formal will Nahles am Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt vom Parteivorsitz erklären. Am Dienstag wolle sie dann in der Bundestagsfraktion ihren Rücktritt vom Fraktionsvorsitz erklären.

Zu wenig Unterstützung

Sie habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in «schwierigen Zeiten» übernommen, erklärte Nahles nun. «Wir haben uns gemeinsam entschieden als Teil der Bundesregierung Verantwortung für unser Land zu tragen. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Partei wieder aufzurichten und die Bürgerinnen und Bürger mit neuen Inhalten zu überzeugen.»

Beides zu schaffen sei «eine grosse Herausforderung», für die volle gegenseitige Unterstützung gefragt sei. «Ob ich die nötige Unterstützung habe, wurde in den letzten Wochen wiederholt öffentlich in Zweifel gezogen. Deshalb wollte ich Klarheit. Diese Klarheit habe ich in dieser Woche bekommen.»