Strache erstattet Anzeige gegen deutsche Verbreiter des Ibiza-Videos

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache geht nach dem Skandal um das Ibiza-Video auch in Deutschland rechtlich gegen mehrere Personen vor. Straches Anwalt habe «Strafanzeige gegen alle Personen gestellt, die für die Herstellung, Verbreitung und Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos mitwirkend verantwortlich sind», teilte die Staatsanwaltschaft München dem «Standard» und der deutschen Nachrichtenagentur dpa mit. Auch die Staatsanwaltschaft in Hamburg erhielt einen Schriftsatz. Der «Spiegel» und die «Süddeutsche Zeitung», die zuerst über das Video berichtet hatten, haben ihren Sitz in Hamburg beziehungsweise München.