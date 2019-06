Tausende Gründe gegen den Regierungschef

Was die meisten hier stört, ist dass gegen Babiš strafrechtlich ermittelt wird. Und dass er im kommunistischen Regime nicht nur Parteimitglied, sondern auch Spitzel war. Einige tragen Anstecker an der Kleidung, auf denen steht: «Ich schäme mich für unseren Premier und unseren Präsidenten.» Dieser, Miloš Zeman, hält Babiš mit an der Macht. «Logisch kann ich das nicht erklären, warum die Leute, besonders viele alte, immer noch Zeman unterstützen», sagt die etwa 80-jährige Eliška, die mit ihrer gleichaltrigen Freundin Jana zur Demo gekommen ist. Sie hat schon 1989 mitdemonstriert. «Ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauern würde, einen neuen, anständigen Staat zu bekommen», sagt Jana.

Nicht nur die älteren, auch viele jüngere stört, dass die Kommunistische Partei wieder soviel Macht erhalten hat – sie sichert die Minderheitsregierung von Babiš ab. Die Demonstranten fordern auch den Rücktritt der Justizministerin Marie Benešová. Diese steht bei den Demonstranten im Verdacht, Babiš in all seinen Gesetzeskonflikten zur Seite zu stehen. Sie ist auch eine Vertraute des Präsidenten Miloš Zeman. Am Mittwoch muss sich der Premier einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Die Redner und Musiker, die auf die Bühne am Letná stiegen, hatten das Innenministerium im Rücken und die Prager Burg, den Sitz des Präsidenten, vor Augen. Politiker waren keine darunter. Das wollten die Organisatoren ausdrücklich nicht.

«Wollen Kultur des Anstands»

Hinter den Demonstrationen, zu denen seit Ende April im ganzen Land Hunderttausende gingen, stehen drei junge Leute. Als Sprecher treten vor allem der 26-jährige Bohemistik- und Philosophiestudent Mikuláš Miná? und der 24-jährige Student der evangelischen Theologie Benjamin Roll in der Öffentlichkeit auf. «Wir wollen eine Kultur des Anstands in der Politik», sagt Roll. Er spricht von Ethos und Ehrlichkeit. Auch wenn er im Moment selbst nicht glaubt, dass der Premier zurücktreten wird. «Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass jemand, gegen den strafrechtlich ermittelt wird, Premier ist.»

Auch die EU-Kommission sieht den Premier in einem Interessenkonflikt, da seine Unternehmensholding Agrofert Subventionen erhielt. Babiš spricht von «seiner ehemaligen Firma» und von einem Angriff auf Tschechien. Die Demonstranten aber fordern, dass Agrofert alle unrechtmässig erhaltenen Subventionen zurückzahlt und keine weiteren erhält. Ausserdem soll Babiš seine Medienbeteiligungen aufgeben.

Schon vor diesen neuen Vorwürfen gab es für die Aktivisten Roll und Miná? genügend Gründe gegen Babiš als Premier. Nachdem dieser mit seiner Partei ANO im Herbst 2017 die Wahl gewonnen hatte, gründete Miná? die Aktion «Eine Million Augenblicke für die Demokratie». Es begann mit einer Unterschriftenaktion für den Rücktritt des Premiers. Zwar wurde die gewünschte Anzahl von einer Million Unterschriften nie erreicht. Doch allein in den vergangenen 14 Tagen kamen 17'000 neue Unterzeichner dazu.