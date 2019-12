Tief atmen. Abstimmen

Die Politik setzt auf Achtsamkeits­meditation. Jawohl, richtig gehört, Achtsamkeit. Da möchte man erst mal einatmen, ausatmen und sich ein bisschen zusammenreissen, um dieser Nachricht wertfrei nachspüren zu können. Bilder meditierender Abgeordneter und achtsamer Ministerinnen passen schliesslich nicht sehr gut in diese hitzigen Zeiten, die von Schreihälsen und Spaltpilzen dominiert werden. Doch der Hype um die achtsame Innerlichkeit macht auch vor Parlamenten nicht halt. Im britischen Unterhaus wird seit 2013 über Parteigrenzen hinweg ohne Fraktionszwang gemeinsam meditiert. Und auch in Schweden, den Niederlanden und im US-Kongress haben Abgeordnete in den vergangenen Jahren ­Achtsamkeitsinitiativen gestartet.