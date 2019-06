Trump bei der Queen: Was war denn das für ein Handshake?

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

Khan sei ein «eiskalter Verlierer, der sich auf die Kriminalität in London konzentrieren sollte, nicht auf mich.» In einem zweiten Tweet schrieb Trump, Khan erinnere ihn sehr stark an den «sehr dummen und inkompetenten» New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio.

Khans Sprecher wies Trumps Kritik als beleidigend zurück. Solche «kindischen Beleidigungen» sollten eigentlich «unter der Würde des Präsidenten der Vereinigten Staaten» sein, sagte er.

Khan hatte am Sonntag im Sender Sky News kritisiert, dass Trump in London «der Rote Teppich» ausgerollt werde. Im «Observer» griff er Trump zudem für sein «spaltendes Verhalten» an. Der US-Präsident sei eines der «ungeheuerlichsten Beispiele» für die «wachsende weltweite Gefahr» durch die politische Rechte.

Trump und Khan sind bei Twitter schon öfter aneinandergeraten. Khan, dessen Eltern aus Pakistan stammen, kritisierte unter anderem Trumps Einreiseverbot für Menschen aus muslimischen Ländern und warf dem US-Präsidenten vor, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus als «Wahlkampftaktik» einzusetzen.

Grosse Proteste geplant

Seine Teilnahme am Staatsbankett für Trump hatte Khan bereits im Vorfeld des Besuchs abgesagt. Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn, der Trump eine «inakzeptable Einmischung» in die inneren Angelegenheiten Grossbritanniens vorwarf, und Parlamentspräsident John Bercow sagten ab.

In London sind während Trumps Besuchs grosse Proteste geplant. Dabei wollen die Veranstalter wie schon beim Trump-Besuch vor einem Jahr einen riesigen Ballon in Form eines Trump-Babys mit Windeln aufsteigen lassen. Amnesty International hängte an einer Brücke vor der US-Botschaft Protestplakate auf.