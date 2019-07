Trump und Johnson: «Special relationship» mit Absturz-Potential

Trump war einer der ersten, der Johnson zu seinem neuen Posten als Regierungschef gratulierte. «Er wird grossartig sein», twitterte der US-Präsident gerade einmal eine halbe Stunde nach Johnsons Kür zum neuen Chef der konservativen Tories.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019