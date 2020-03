Türkei verlegt 1000 Polizisten an Grenze zu Griechenland Nach der Eskalation der Lage an der türkisch-griechischen Grenze ergreift Ankara nun Massnahmen. step

Die Türkei verlegt 1000 zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Griechenland. Das kündigte das türkische Innenministerium am Donnerstag an. Seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Wochenende erklärt hatte, die türkische Grenze zur EU sei offen für Migranten und Flüchtlinge, ist die Lage an der Grenze eskaliert. Dort haben sich auf türkischer Seite mehr als 10'000 Migranten versammelt, um von dort aus nach Westeuropa zu kommen. Die EU unterstützt die griechischen Behörden, die dies verhindern wollen.

Die Türkei hatte am Mittwoch griechische Sicherheitskräfte für den Tod eines Migranten verantwortlich gemacht (wir berichteten), was die griechische Regierung als falsch zurückwies.

«Potenziell tödliche» Geschosse

Die griechische Polizei setzt laut einem Medienbericht an der türkischen Grenze offenbar «potenziell tödliche» Tränengasgeschosse gegen Flüchtlinge und Migranten ein. An der Grenze seien leere Tränengaskartuschen mit scharfer Spitze gefunden worden, berichtete die Investigativ-Website Bellingcat am Donnerstag.

Die Website veröffentlichte ein Foto, auf dem offenbar ein behelmter Mann hinter den Reihen der Polizei zu sehen ist, der eine solche Kartusche in ein Tränengasgewehr lädt. «Normale Tränengasgeschosse» hätten nur eine begrenzte Reichweite und verursachten eher keine schweren Verletzungen, hiess es in dem Bericht. Die gefundenen Geschosse hätten hingegen «deutlich mehr Wucht». In Kombination mit der scharfen Spitze seien sie «potenziell tödlich». Durch ähnliche Geschosse seien zahlreiche Demonstranten im Irak schwer verletzt oder getötet worden.

Die Türkei hatte Griechenland am Mittwoch vorgeworfen, mit scharfer Munition auf Migranten und Flüchtlinge an der Grenze geschossen und mehrere verletzt sowie einen getötet zu haben. Athen wies dies als «Falschnachrichten» zurück.

( REUTERS )