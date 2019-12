«Fatales Signal»: US-Pipeline-Sanktionen sorgen für Empörung

Die drohenden US-Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 haben quer durch die deutschen Parteien und in der Wirtschaft Empörung ausgelöst. «Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA», unterstrich Aussenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag. Wie das Wirtschaftsministerium lehnte er den Anspruch der USA ab, exterritoriale Sanktionen zu verhängen.