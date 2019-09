In China inhaftierter Uigure erhält Vaclav-Havel-Preis

Stellvertretend für den Laureaten bedankte sich der Präsident der Ilham-Tohti-Initiative, Enver Can, bei den Parlamentariern für die Auszeichnung. «Der Preis wird ihm helfen, hinter Gittern zu überleben und den Kampf gegen die Unterdrückung des Volks der Uiguren fortzuführen», sagte Can. Die Auszeichnung gebe allen Uiguren Hoffnung.

Die Initiative YIHR strebt seit ihrer Gründung 2003 die Aussöhnung auf dem Balkan an, indem sie junge Menschen auf dem Balkan aus verschiedenen ethnischen Gruppen, Regionen und Ländern zusammenbringt. Das Wiederaufleben ethnischer Konflikte soll so verhindert werden.

YIHR-Aktivist Ivan Djuric warnte im Plenarsaal der Abgeordnetenversammlung vor dem Risiko erneuter Gewalt in der Region, das weiterhin gross sei: «Stellen Sie sich nicht taub gegenüber dem Geräusch von Kriegstrommeln auf dem Balkan», sagte der Serbe.

Ivan Djuric receives the #HavelPrize on behalf of @YIHR_Croatia@YIHRSerbia@YIHRKosovo@YIHRBiH and https://t.co/fYcbF9SHrqhttps://t.co/mBSte4GswG with pride, but warns: "Don't play deaf to the sound of war drums from the Balkans… we're not strangers, we're Europeans." pic.twitter.com/sOTivyLJbE

— PACE (@PACE_News) September 30, 2019