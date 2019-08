Leiche in der Wohnung von Moschee-Angreifer gefunden

Bei derm Angriff am späten Samstagnachmittag wurde nur ein Mensch leicht verletzt, was offenbar allein der Wachsamkeit eines 65 Jahre alten Moscheebesuchers zu verdanken war, der den Täter überwältigen und ein grösseres Blutvergiessen verhindern konnte.

Antimuslimisches Pamphlet gepostet

Der mutmassliche Täter ist ein 20-jähriger Norweger, in dessen Wohnung die Polizei am Samstagabend noch die Leiche einer kurz zuvor getöteten Frau fand. Bei ihr handelt es sich den Polizeiangaben zufolge um eine Verwandte des mutmasslichen Moschee-Angreifers. Die Polizei ermittelt deshalb auch wegen Mordes. In einer ersten Vernehmung verweigerte der Angeklagte jede Auskunft. Vor seiner Tat hatte er jedoch offenbar im Internet ein antimuslimisches Pamphlet gepostet.

Die Tat hat Norwegen schockiert, nun ist eine Debatte darüber entbrannt wie weit aufwieglerische Rethorik gegen Muslime und rassistische Hetze schon in den Alltag der norwegischen Gesellschaft vorgedrungen sind. Der Zeitung Verdens Gang VG zufolge wurde am Samstag unter dem Namen des Angeklagten ein Posting veröffentlicht, der die Leser dazu auffordert, am «Rassenkrieg» teilzunehmen.

Ausserdem erkläre er darin seine Bewunderung für den Rechtsradikalen Brenton T., der im März in einer Moschee in Christchurch 51 Menschen erschoss. Der Beitrag ende mit den Worten «Walhall wartet». Walhall (auch Wallhalla) ist in der nordischen Mythologie der Ruheort heldenhafter, in der Schlacht gefallener Krieger.

Die norwegische Polizei bestätigte am Sonntagmittag, dass sie den Angriff als «versuchten Terroranschlag» einstufe. Der mutmassliche Täter vertrete offenbar rechtsextreme und ausländerfeindliche Ansichten, sagte der leitende Ermittler Rune Skjold am Sonntag vor Journalisten in Oslo.