Von der Leyen stellt ihre Wunschkommission vor

Als unproblematisch gelten hingegen zahlreiche andere designierte Kandidaten wie der Österreicher Johannes Hahn (Haushalt und Verwaltung), der Ire Phil Hogan (Handel) sowie der frühere italienische Premierminister Paolo Gentiloni, der für das klassische Wirtschaftsportfolio vorgesehen ist.

Schweiz-Dossier noch unklar

Wer in der neuen EU-Kommission für das Schweiz-Dossier künftig zuständig sein wird, ist laut von der Leyen noch nicht entschieden. Das Schweizer Dossier sei sehr wichtig, sagte die designierte EU-Kommissionspräsidentin auf die Frage eines Journalisten. Die bisherigen Verhandlungen über das Rahmenabkommen hätten ein gutes Ergebnis hervorgebracht. Darauf wolle sie nun aufbauen, sagte die künftige EU-Kommissionschefin weiter.

In der EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker war am Schluss EU-Kommissar Hahn zuständig für die Schweiz und damit Ansprechpartner für Bundesrat Ignazio Cassis.

Verteidigungsindustrie

Von der Leyen kündigte am Dienstag ausserdem auch den Aufbau einer Generaldirektion für Verteidigungsindustrie und Raumfahrt an. Die neue Fachabteilung soll in den Zuständigkeitsbereich der designierten EU-Binnenmarktkommissarin Sylvie Goulard aus Frankreich fallen.

Der Aufbau einer Generaldirektion für Verteidigungsindustrie und Raumfahrt gilt als Zeichen, dass von der Leyen die Pläne für eine echte europäische Verteidigungsunion weiter vorantreiben will.

Zugeständnis ans EU-Parlament

Die Ernennung von Timmermans und Vestager zu mächtigen «Exekutiv-Vizepräsidenten» gilt auch als Zugeständnis ans EU-Parlament. Timmermans und Vestager hatten sich bei der Europawahl selbst um die Spitze der EU-Kommission beworben.

Stattdessen hatten die EU-Staats- und Regierungschefs dann aber überraschend die Christdemokratin von der Leyen als Präsidentin nominiert. In ihrem Bemühen um eine Mehrheit im EU-Parlament hatte von der Leyen den Spitzenkandidaten der beiden anderen grossen Fraktionen eine herausgehobene Rolle als Vizepräsidenten «auf Augenhöhe» versprochen.

Timmermans ist bereits seit 2014 Erster Vizepräsident der EU-Kommission unter Juncker und zuständig für Nachhaltigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Vestager hatte sich in der Juncker-Kommission als Wettbewerbshüterin profiliert - für diese Aufgabe soll sie weiter zuständig bleiben.

Dombrovskis, der dritte «Exekutiv-Vizepräsident», ist seit 2014 einer der EU-Kommissionsvizepräsidenten, zuständig für den Euro. Vorher war er von 2009 bis 2013 lettischer Regierungschef.