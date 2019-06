Welche Strafen der Sea-Watch-Kapitänin drohen

Seit ihrer Festnahme steht Carola Rackete, 31, unter Hausarrest und wartet auf den Bescheid aus dem zuständigen Gericht der Provinzhauptstadt Agrigent, der am Montag kommen sollte. Über ihre Anwälte erzählte sie der Zeitung Corriere della Sera, wie sie die letzten Stunden vor dem Anlegen erlebte. «Ich hatte Angst», sagte sie. Der Notstand an Bord sei nach siebzehn Tagen auf See untragbar geworden. Es sei zu befürchten gewesen, dass sich einige ihrer Passagiere aus Verzweiflung das Leben nehmen würden. Darum habe sie beschlossen, ohne Erlaubnis in den Hafen zu fahren.

Bei diesem letzten Manöver, räumte Rackete ein, sei ihr ein Fahrfehler unterlaufen, den sie «zutiefst bedauere». Beinahe hätte sie mit der schweren Sea-Watch 3 das kleine Motorboot der Guardia di Finanza, der italienischen Zoll- und Steuerpolizei, gegen die Mole gedrückt. Fünf Polizisten waren an Bord, sie hatten das Rettungsschiff mehrmals zum Halten aufgefordert. Mit einem schnellen Ausweichmanöver konnten sie einen Zusammenprall verhindern. Innenminister Matteo Salvini sagte danach, die Sea-Watch 3 habe damit einen «Kriegsakt» begangen. «Es hätte dabei Tote geben können.»

Der Fahrfehler könnte ihr zum Verhängnis werden

Racketes juristische Lage hängt auch davon ab, ob die Ermittler ihren Fahrfehler ebenfalls als bedauerliches Versehen einstufen oder eher als bewusste Inkaufnahme eines möglichen Schiffbruchs. «Humanitäre Gründe rechtfertigen es nicht, dass das Leben von Offizieren aufs Spiel gesetzt wird, die auf See für die Sicherheit aller arbeiten», sagte Staatsanwalt Luigi Patronaggio, der die Ermittlungen leitet. Das hörte sich so an, als hielte er das Manöver zumindest für fahrlässig. Formal angeklagt ist Carola Rackete für diesen möglichen Tatbestand jedoch noch nicht.

Auf eine Verletzung von Artikel 1100 des Schifffahrtskodex stehen im Höchstfall zehn Jahre Haft. Der Artikel handelt von «Widerstand und Gewalt gegen ein Kriegsschiff». Die Frage ist nun, ob die V808 der Polizei der Definition eines Kriegsschiffs entspricht, und darüber streiten sich die Experten. Gregorio De Falco etwa, ein früherer Kommandant der italienischen Küstenwache, sagte der Repubblica, ein Kriegsschiff gelte nur dann als solches, wenn es von einem Marineoffizier gesteuert werde. Bei der V808 war das nicht der Fall. «Ausserdem», fügte De Falco an, «sei die Sea-Watch 3 eine Art Ambulanz: Die brauchte nicht zu halten. Das Militärboot hätte es vielmehr in den Hafen begleiten sollen.»

Angeklagt ist Rackete bereits für mögliche «Begünstigung der illegalen Einwanderung», ein Vergehen, das nach italienischem Recht im Höchstfall mit fünfzehn Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Doch auch in diesem Fall ist die Lage komplex. Der Crew müsste nachgewiesen werden können, dass sie sich tatsächlich mit libyschen Schleppern abgesprochen hat – zum Beispiel über Funk. Es hat in den vergangenen Jahren schon mehrere solcher Ermittlungen gegeben, vor allem die Staatsanwaltschaft von Catania ging dem Vorwurf der aktiven Komplizenschaft mit besonderer Aufmerksamkeit nach. Mangels Beweisen wurden aber alle Ermittlungen eingestellt.