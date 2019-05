Wie die FPÖ Russland lieben lernte

Die junge Russin ist Strache und seinem Parteifreund Johann Gudenus, mit dem er vor der Parlamentswahl 2017 gemeinsam Urlaub auf Ibiza macht, als Nichte eines russischen Oligarchen vorgestellt worden. Jene Leuten, die die FPÖ-Politiker mit dieser erfundenen Rahmenhandlung offenbar in eine Falle locken wollten, haben dabei wohl auch auf die Russland-Freundlichkeit der Freiheitlichen spekuliert.

Doch bei aller Liebe zu Russland – vorgezeichnet war die Nähe zu Moskau für Strache keineswegs. In ihren frühen Zeiten hatte sich die von Alt-Nazis mitgegründete FPÖ als Bollwerk gegen den Bolschewismus präsentiert; 1992 forderte ein junger Wiener FPÖ-Bezirksrat namens Heinz-Christian Strache noch vehement «die ehestmögliche Entfernung des stalinistischen Denkmals auf dem Schwarzenbergplatz» in der Hauptstadt. Heute würde er das wohl als Jugendsünde abtun. Nachdem er 2017 zum Vizekanzler aufgestiegen war, hatte er jedenfalls 2018 bei Putins Besuch in Wien längst keine Einwände mehr dagegen, dass Russlands Präsident ebendort einen Kranz niederlegte.

Annäherung seit 2005

Die Wandlung begann mit Straches Übernahme des FPÖ-Vorsitzes 2005. Damals, so berichtet es Strache im Video, sei Maxim Schewtschenko zu ihm gekommen, «der damalige persönliche Berater von Putin». Dann habe er einen Plan entworfen, «wie wir strategisch zusammenarbeiten». Als Putin dann 2007 Wien besuchte, wurde er von Strache bereits herzlich willkommen geheissen. Der russische Präsident sei «mit mindestens dem gleichen Respekt zu behandeln wie der amerikanische Präsident Bush», forderte er in einer Pressemitteilung und befand: «Europa ist ohne Russland nicht denkbar.» 2008 zeigte Strache schon Verständnis für den russischen Einmarsch in Georgien und wurde noch im selben Jahr als Oppositionsführer offiziell in Moskau empfangen.

Der Austausch wurde reger, 2016 grüsste dann eine vierköpfige FPÖ-Delegation mit Strache und Gudenus per Selfie vom Roten Platz in Moskau. Dort hatte die FPÖ-Führung einen Kooperationsvertrag mit der Kreml-Partei Einiges Russland abgeschlossen. Vereinbart wurde unter anderem, Erfahrungen mit Parteiaufbau und Gesetzgebung auszutauschen. Zu den gemeinsamen Zielen gehörte ferner die «Erziehung der jungen Generation im Geist von Patriotismus und Arbeitsfreude».