Wie Italiener Ordnung ins Verkehrschaos bringen

Kürzlich trank ich mit Paola, meiner Nachbarin in Genua, ein Gläschen Wein. Dabei diskutierten wir, weshalb in Hörweite unseres Hauses eigentlich diese hässliche Hochstrasse – die Verbindung zum kollabierten Ponte Morandi – unser Panorama zerschneidet. Was uns auf die Frage brachte, weshalb wir unsere Innenstädte eigentlich immer noch mit Autos teilen, obwohl wir wissen, dass diese Gift spucken, Lärm machen, unendlich viel Platz rauben, den Geschäften die Kundschaft stehlen und jedes Jahr weltweit 1,25 Millionen Menschen töten, nicht eingerechnet die Hunderttausende, die am Smog sterben.