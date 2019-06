Wie wenn die Krim nie annektiert worden wäre

Bereits die Aufnahme Russlands 1996 war ein schwer umstrittener Entscheid. Viele hielten den Beitritt für verfrüht, die russische Demokratie noch nicht für gefestigt genug, um die Grundsätze des Rates zu befolgen. Andere hofften, Russland mit der Mitgliedschaft zu verändern und auf dem Weg zur Demokratie zu unterstützen. Das habe sich längst als Illusion erwiesen, sagen Kritiker. Heute sei das Gegenteil der Fall: Russland verändere den Europarat.

Wichtig für die Opposition

Die Mitgliedschaft gibt russischen Bürgern auch Zugang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, was vor allem für Oppositionelle wichtig ist. 20 Prozent aller Klagen stammen heute aus Russland. Es wurden bisher 2500 Urteile gefällt, die meisten im Sinne des Klägers und gegen den russischen Staat. So hat das Gericht etwa die Verhaftung des Bloggers Alexei Nawalny 2014 als ungesetzlich anerkannt, was zu Hause freilich ohne Konsequenzen blieb: Nawalny wird weiterhin regelmässig verhaftet.

Oder der Fall Jukos: Das Gericht hat entschieden, dass den Aktionären des verstaatlichten Ölkonzerns zwei Milliarden Dollar bezahlt werden müssen. Auch diese Auflagen hat Russland nicht erfüllt. 2015 hat Moskau dann ein Gesetz eingeführt, das es erlaubt, Entscheide des Gerichts auf Antrag des russischen Verfassungsgerichts zurückzuweisen. Dennoch bleibt der Europäische Gerichtshof für Andersdenkende wichtig. «Ich finde es grundsätzlich gut, dass Russland Mitglied des Europarats ist», sagt Andreas Gross, der für die Schweiz 21 Jahre im Europarat sass. «Vor allem weil es für die Russen der einzige Ort ist, wo sie noch Gerechtigkeit finden können.»

Doch Gross ist überzeugt, dass der Ministerrat das Land nach der Annexion der Krim hätte suspendieren müssen. «Die Annexion ist eine der gravierendsten Verletzungen, einer der kriminellsten Akte, die ein Staat begehen kann.» Doch der für eine Suspendierung zuständige Ministerrat sei eben eine diplomatische Organisation, die nicht den Mut gehabt habe, die Konsequenzen zu ziehen. «Man hat sich geduckt. Die Werte sind einem viel weniger wichtig als das Geschäft mit Russland.» Präsident Wladimir Putin teile die europäischen Grundwerte nicht, sagt Gross, eigentlich müsste er den Rat selber verlassen. «Doch auf das Gütesiegel will er nicht verzichten.»

Ein ohnmächtiger Club

Die Parlamentarische Versammlung hat dann selber Massnahmen beschlossen. Doch der Stimmrechtsentzug ist laut Gross eigentlich nur als interne Disziplinierungsmassnahme gedacht, etwa gegen unbotmässige Ratskollegen. Bei der heutigen Abstimmung könne es gar keinen richtigen Entscheid geben. «Wenn man das Stimmrecht zurückgibt, zeigt man, was für ein ohnmächtiger Club man ist. Doch kommt man auch nicht gegen den Ministerrat an, weil er eben die Entscheide fällt.»