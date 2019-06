«Wir werden uns weiterwurschteln bis zur nächsten Affäre»

Tatsächlich legt das gute Ergebnis der FPÖ bei den Europa­wahlen die Vermutung nahe, dass viele Österreicher das Strache-Video nicht so problematisch finden.

Das überrascht mich nicht. Wir machen immer wieder Forschungsumfragen zum autoritären Potenzial in Österreich. Das liegt seit 2007 relativ konstant bei etwa 16 bis 23 Prozent. Vor allem viele Männer präferieren einen «starken Mann», der ohne Wahlen und Parlament auskommt. Deshalb hat sich Strache nach seinem Rücktritt schnell wieder erholt. Er hat das Video als reine Falle und Verschwörung umgedeutet, um vom Inhalt seiner Worte abzulenken. Das hat bei dem nicht so kleinen Satz der FPÖ an Stammwählern verfangen – die lassen sich durch nichts erschüttern. Das sieht man auch an den mehr als 42'000 Vorzugsstimmen für Strache bei den Europawahlen.

Ist die Ibiza-Affäre also nur ein weiterer Korruptionsskandal?

Die Ibiza-Affäre ist im historischen Vergleich schon ungewöhnlich. Bisher ging es meist um Geld und persönliche Bereicherung. Das Strache-Video zeigt hingegen einen Blick auf die Innenwelt eines Politikers, die dem Wähler bisher verborgen blieb. Was Politiker, wenn sie sich wohlfühlen, für Utopien entwickeln können. Das erinnert mich an das sogenannte Kurz-Dossier, also die geheimen Pläne des engsten Teams um den ­heutigen ÖVP-Chef und damaligen Aussenminister zur Machtergreifung in der Partei, die der «Falter» 2017 veröffentlichte. Das war natürlich nicht so ordinär wie das Strache-Video, aber spiegelt eine ähnliche eiskalte Macht-Arithmetik wider.

Machtkalkül wird Kurz ja bis heute vorgeworfen.

Sebastian Kurz hat nach dem Bruch der Koalition in seiner sehr kurzen Übergangsregierung versucht, seine Macht zu forcieren, also die Schwachstelle der FPÖ-Minister, auf die er keinen Zugriff hatte, durch Experten zu ersetzen. Das Bestreben war wohl, dass die zentrale Kontrolle bei ihm im Bundeskanzleramt zusammenlaufen soll.

Den Umfragen zufolge wird Kurz auch im September wieder mit deutlichem Stimmenzuwachs stärkste Kraft werden. Was macht ihn so erfolgreich?

Kurz kann einfach kommunizieren, sodass ihn jeder Wähler sofort versteht. Das ist in der Politik selten geworden. Ausserdem zeigt er immer Leadership, er betont klar, dass er eine Führungspersönlichkeit ist und durchzieht, was er will. Und seine Jugend ist natürlich auch kein zu unterschätzendes Alleinstellungsmerkmal.

Etwas verloren wirkt die SPÖ. Sie sind selbst 1985 vom ehemaligen Kanzler Bruno Kreisky als SPÖ-Mitglied geworben worden – wie sehen Sie die Sozialdemokraten heute?

Die SPÖ hat bisher alles verschlafen. Jetzt in der Ibiza-Affäre wirkt sie auf mich auch so, als sei sie total überrascht worden. Bis sie sich zum Misstrauensantrag durchgerungen hat, hat die Parteispitze viel zu lange gebraucht. Man macht sich da ja auch lächerlich.

All die Ereignisse der vergangenen Wochen lassen aus der Distanz den Eindruck erwecken, Österreich habe einen Hang zur politischen Operette. Woher rührt das?

Ich glaube, das hängt mit den psy­chologischen Langzeitwirkungen der Habsburgermonarchie zusammen. Im imperialen Wien war Kultur, Musik und Inszenierung sehr wichtig. Arthur Schnitzler hat die Österreicher als ein Volk von Künstlern beschrieben. Ich wundere mich trotzdem immer wieder, was alles möglich ist.