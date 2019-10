Wogen glätten, Flüchtlingspakt retten

Erdogan hat allerdings mehrfach kritisiert, dass versprochene EU-Hilfen nicht zufriedenstellend flössen, und mehr Unterstützung eingefordert. Andernfalls könnte man den Flüchtlingen die Türen Richtung Europa öffnen, drohte er.

In EU-Ländern wiederum wuchsen Sorgen, weil in Griechenland seit einiger Zeit deutlich mehr Flüchtlinge aus der Türkei eintreffen. Der Pakt soll das eigentlich verhindern. Cavusoglu sprach am Freitag von «grundlosen Anschuldigungen gegen die Türkei nach einem kleinen Anstieg von Ankünften».

Strittige Flüchtlingszone in Nordsyrien

Beide Minister und der Vizepräsident hatten offenbar ein äusserst strittiges Thema angesprochen: Präsident Erdogans Idee, in Nordsyrien eine sogenannte Sicherheitszone zu schaffen und, sobald sie von «terroristischen Gruppen befreit» sei, Millionen syrische Flüchtlinge dorthin umzusiedeln.

Hier liess Seehofer seine Gesprächspartner offenbar abblitzen. «Ich habe deutlich gesagt, dass es ja viele Regierungen gibt, unsere eingeschlossen, die da ihre Probleme haben», sagte Seehofer am Donnerstagabend.

Solidarität mit Griechenland

Niemand in Europa solle glauben, das Thema betreffe ihn nicht, warnte Seehofer am Freitagnachmittag in Athen. Wenn die Flüchtlingskrise nicht solidarisch und gemeinsam gelöst werde, «dann werden wir das erleben, was wir 2015 auch erlebt haben - dann werden die Menschen überall in Europa sein», sagte Seehofer nach seinem Treffen mit dem griechischen Bürgerschutzminister Michalis Chrysochoidis, an dem auch EU-Migrationskommissar Avramopoulos teilnahm.

Chrysochoidis bewertete das Gespräch positiv: «Wir sind alle Franzosen, wenn Frankreich leidet, wir sind alle Deutsche, wenn etwas in München oder Berlin passiert», sagte er, und: «Ich bin erleichtert, dass wir uns heute darauf verständigen konnten, in der Flüchtlingsfrage alle Griechen zu sein.»

Man habe Griechenland Hilfe im Bereich Grenzschutz, Informationstechnik und Personal für die Bearbeitung von Asylgesuchen angeboten, um die Flüchtlingssituation in den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln zu entlasten, sagte Seehofer.