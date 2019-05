Zwei Balkanstaaten kommen der EU näher

Die Balkanländer Nordmazedonien und Albanien sind der Aufnahme in die EU einen Schritt näher gekommen: Die EU-Kommission empfahl am Mittwoch, die Beitrittsverhandlungen mit den beiden Ländern aufzunehmen. «Das letzte Jahr war in der gesamten Region ein Jahr des positiven Wandels», sagte die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini.