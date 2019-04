Demonstranten im Sudan setzen Militärs unter Druck

Junge Rebellin: Die 22-jährige Architekturstudentin Alaa Salah ist die Ikone des Aufstands im Sudan. (Video: AFP)

Der seit drei Jahrzehnten autoritär herrschende Staatschef Baschir war am Donnerstag nach monatelangen Massenprotesten vom Militär gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde ein von Verteidigungsminister Awad Ibnuf angeführter Militärrat eingesetzt. Der langjährige Weggefährte Baschirs trat aber nach nur 24 Stunden zurück und wurde durch al-Burhan ersetzt.

Ruf nach internationaler Unterstützung

Saudiarabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sagten dem Militärrat ihre Unterstützung zu und stellten humanitäre Hilfe in Aussicht. Die EU hatte zuvor die rasche Übergabe der Macht an eine zivile Regierung verlangt. Die neue Militärführung selbst bat am Sonntag um internationale Unterstützung. Das Aussenministerium in Khartum rief die Weltgemeinschaft auf, sich hinter den Militärrat zu stellen, um das «Ziel eines demokratischen Übergangs zu erreichen».

Der Vize-Chef des Militärrats, Mohammed Hamdan Daglo, traf den US-Geschäftsträger Steven Koutsis, um ihn über die aktuelle Lage in dem ostafrikanischen Land zu informieren. Der Kommandant der paramilitärischen Einheit RSF habe den US-Diplomaten über die Massnahmen der neuen Militärführung «zum Schutz der Sicherheit und Stabilität» in dem ostafrikanischen Land in Kenntnis gesetzt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Suna. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder des Treffens im Präsidentenpalast in Khartum.