Gestern noch Rivalen, heute Partner

Es ist noch nicht lange her, da ­hatten Recep Tayyip Erdogan und seine Regierung fast nur Schlechtes über den türkischen Nachbarn Iran zu sagen. Teheran betreibe «Nationalismus» im Nahen Osten, der nicht hingenommen werden könne, sagte der türkische Präsident im Februar. Sein Aussenminister Mevlüt Cavuso­glu warf der iranischen Regierung vor, sie wolle den Irak und Syrien zu schiitischen Staaten machen.

Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet: Erdogan sieht im Iran einen wichtigen Partner im Kampf gegen einen Kurdenstaat im Norden des Irak. Heute will der Präsident in Teheran über eine engere Zusammenarbeit sprechen.

Ältestes Machtspiel der Region

Unkompliziert waren die Beziehungen zwischen Ankara und Teheran, Erben der rivalisierenden Grossmächte der Osmanen und der Perser, nie. Bei der Rivalität zwischen den beiden handelt es sich laut Soner Cagaptay vom Washington Institute um das «älteste Machtspiel der Region».

Der sunnitische Nato-Staat Türkei und die schiitische Regionalmacht Iran befinden sich in den meisten Konflikten des Nahen Ostens in gegnerischen Lagern: In Syrien hilft der Iran dem Diktator Bashar al-Assad, einem Erzfeind Erdogans. Im Jemen unterstützt die Türkei die saudisch geführte Intervention gegen Huthi-Verbündete des Iran. Zudem protestiert Teheran gegen ein zum Schutz vor iranischen Raketen eingerichtetes Nato-Frühwarnsystem im türkischen Malatya.

Gleichzeitig aber erhält die Türkei rund ein Fünftel ihres Bedarfs an Öl und Gas aus dem Iran. Die türkische Wirtschaft hofft, von der Aufhebung westlicher Sanktionen gegen den iranischen Nachbarn profitieren zu können. Weiter stehen Ankara und Teheran im Konflikt zwischen Saudi­arabien und Katar gemeinsam zu der Regierung in Doha.

Das kurdische Referendum im Nordirak hat die beiden Länder noch enger zusammengebracht. Beide Länder haben kurdische Minderheiten und befürchten, dass ein Kurdenstaat im Irak für neue Unruhe sorgen und mili­tante kurdische Separatisten anspornen könnte. Eine Unterorganisation der Kurdischen Arbeiterpartei, die seit 1984 gegen Ankara kämpft, ist im iranischen Kurdengebiet aktiv.

Und siehe da: Plötzlich ist der grosse iranische Einfluss auf die irakische Zentralregierung in Bagdad für die Türkei kein Är­gernis mehr, sondern ein Segen. Ministerpräsident Binali Yildirim spricht von einem Bündnis seines Landes mit dem Iran und dem Irak, die gemeinsam das gegen sie gerichtete «Spiel» in der Region vereiteln wollten.

Erdogan: «Plan des Westens»

Erdogan hat angedeutet, dass er das kurdische Unabhängigkeitsstreben im Irak als Teil eines Plans des Westens betrachtet, den Nahen Osten nach dessen Interessen zu lenken. «Die neuen Lawrences werden keinen Erfolg haben», sagte er – eine Anspielung auf den britischen Offizier T. E. Lawrence, besser bekannt als Lawrence von Arabien, der im Ersten Weltkrieg beim Aufstand der Araber gegen die Osmanen half. Mit dieser antiwestlichen Linie dürfte Erdogan in Teheran auf viel Verständnis stossen.

Seine Kritik am Westen ver­bindet Erdogan zudem mit rhetorischen Attacken auf den iranischen Feind Israel, das den kur­dischen Wunsch nach Unabhängigkeit unterstützt: Die Israelis betrachten die Kurden als Verbündete gegen den Iran. Die Annäherung zwischen der Türkei und dem Iran sei für Israel besorgniserregend, analysierte die «Jerusalem Post».

Interessenkonflikte bleiben

Tatsächlich geht es bei der türkisch-iranischen Zusammenarbeit rasch voran. Im August besuchte der iranische Generalstabschef Mohammad Bagheri die Türkei – die erste Visite dieser Art seit Jahrzehnten. Erdogan erklärte damals, türkisch-iranische Militäraktionen gegen die PKK und deren iranischen Ableger PJAK seien möglich. Nun will der Präsident in Teheran an einem Treffen des vor drei Jahren ein­gerichteten Hohen Kooperationsrates der beiden Länder teilnehmen. Der türkische Generalstabschef Hulusi Akar führte schon Gespräche in Teheran.

Wie tragfähig und haltbar die neue Freundschaft sein wird, ist offen. Die diversen Interessengegensätze ausserhalb des irakischen Kurdengebietes treten zwar in den Hintergrund, bleiben aber bestehen. So ringen Ankara und Teheran etwa im Norden des Irak weiter um Einfluss. Das könnte schon bald neue Spannungen hervorrufen. (Berner Zeitung)