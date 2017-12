Hamas ruft wegen Jerusalem-Entscheid zu «neuer Intifada» auf

Die radikal-islamische Hamas hat zu einem neuen Palästinenseraufstand (Intifada) gegen Israel aufgerufen. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch den US-Präsidenten Donald Trump komme einer «Kriegserklärung gegen die Palästinenser» gleich, sagte Hamas-Chef Ismail Hanija in Gaza.

Am Freitag müsse die «Intifada zur Befreiung Jerusalems» beginnen, forderte der Chef der bisher im Gazastreifen herrschenden Organisation. Hanija wiederholte damit einen entsprechenden Aufruf zu einer neuen Intifada vom Mittwoch. Er forderte ausserdem die palästinensische Autonomiebehörde auf, alle Friedensbemühungen mit Israel einzustellen.

Auch die Türkei hat die Entscheidung von Präsident Trump vehement kritisiert. «Eine solche Entscheidung stürzt die Welt und besonders unsere Region in einen Ring aus Feuer», warnte Präsident Recep Tayyip Erdogan vor einer Abreise nach Athen.

«Hey Trump, was machst du? Was soll dieses Vorgehen? Politiker sollten für Versöhnung und nicht für Chaos sorgen!», sagte der türkische Präsident. Erdogan hatte den US-Präsidenten bereits in den vergangenen Tagen in scharfen Worten vor der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und der Verlegung der US-Botschaft aus Tel Aviv gewarnt.

Als amtierender Vorsitzender der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) lud er die Mitglieder für kommenden Mittwoch zu einem Gipfel in Istanbul ein, um über das weitere Vorgehen in der Frage zu beraten.

Beziehung zu Saudiarabien gefährdet

Es sei ungerechtfertigt und unverantwortlich, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, erklärte auch das saudische Königshaus. Trumps Schritt sei sehr bedauerlich, zumal Saudiarabien davor gewarnt habe.

Die Kritik des Königshauses ist einer der seltenen Fälle, in denen sich Saudiarabien von seinem Verbündeten USA distanziert. Besonders Kronprinz Muhammad bin Salman und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner pflegen gute Beziehungen.

Empörung in der muslimischen Welt

Am Mittwochabend versammelten sich rund 1500 Demonstranten vor dem US-Konsulat in Istanbul, um gegen Trumps Entscheidung zu protestieren. Dabei riefen sie Slogans gegen die USA und Israel und schrieben «Befreit Palästina» auf die Aussenmauer des Konsulats.

Die Anerkennung Jerusalems als israelischer Hauptstadt stösst in der gesamten muslimischen Welt auf Empörung und droht in der Region zu Ausschreitungen zu führen. Indes lobte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu die Entscheidung des US-Präsidenten. Trumps Name sei damit «für immer mit der Geschichte unserer Hauptstadt verknüpft», sagte er.

