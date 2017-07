Mindestens 24 Tote bei Explosion in Kabul

Bei einem Autobombenanschlag in Kabul sind nach jüngsten Angaben mindestens 24 Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt worden. Die Bombe traf einen Bus, der Mitarbeiter des Bergbauministeriums transportierte, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Montag sagte. Zuvor war von insgesamt zehn Toten und Verletzten die Rede gewesen.

Der Sprecher des Innenministeriums Nadschib Danisch sagte, es handele sich um eine Autobombe. Der Fahrer habe in dem Wagen gesessen, auch er sei getötet worden. Wer hinter der Tat steckte, blieb zunächst unklar.

At least 12 killed,10 injured in car bomb explosion in Kabul https://t.co/OOoMVcaPMF via @TOIWorld pic.twitter.com/zbnpVlZICE — Times of India (@timesofindia) 24. Juli 2017

Nach ersten Erkenntnissen detonierte die Bombe im Viertel Gulai-e Dawachana, nahe dem Haus des stellvertretenden Regierungsgeschäftsführers, Hadschi Mohammed Mohakek.

Einem Reporter der BBC sagte ein Sprecher von Mohakek, der Politiker sei unversehrt. In der Nähe soll sich auch eine der vielen privaten Universitäten der Stadt befinden. Ob Studenten betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Erste Fotos zeigten eine in Rauchwolken gehüllte Strasse, verkohlte Bäume, mehrere kleine Feuer und schwer beschädigte Häuser und Läden. Es ist bereits der zehnte schwere Anschlag in der Stadt seit Jahresbeginn. Kabul verzeichnet landesweit die meisten zivilen Opfer von Anschlägen.

Oh no! After a long time, another bomb in Kabul - be safe friends, & all going to work ???????? pic.twitter.com/OwBwwPuofW — Fereshta Kazemi (@FereshtaKazemi) 24. Juli 2017

Mitte des Monats hatte die UNO-Mission in Afghanistan (Unama) mitgeteilt, dass die Zahl der zivilen Opfer in Afghanistan im ersten Halbjahr einen neuen Höchststand erreichte. Zwischen Anfang Januar und Ende Juni wurden demnach bei Gefechten und Anschlägen 1662 Zivilisten getötet und 3581 weitere verletzt. Etwa 40 Prozent der Opfer wurden demnach bei Bombenanschlägen getötet, für die meisten Angriffe waren Extremistengruppen wie die Taliban oder die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantwortlich. (chk/sda/AFP/AP)