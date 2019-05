Netanyahus Dilemma

Auch am späten Sonntagnachmittag gehen die Raketenangriffe in den Gemeinden rund um den Gazastreifen unvermindert weiter. Seit Samstag um zehn Uhr feuern militante Palästinenser fast ununterbrochen Raketen auf israelische Gebiete. Allein bis zum Sonntagnachmittag sind es insgesamt rund 600 Angriffe. Nach Angaben von Armeesprecher Jonathan Conricus seien etwa 70 Prozent der Raketen auf offenem Feld gelandet. Der Grossteil der restlichen Geschosse wurde von der Raketenabwehr abgefangen. Die israelische Armee griff daraufhin mehr als 260 Ziele im Gazastreifen an. Unter anderem wurden ein grenzüberschreitender Tunnel bei Rafah sowie militärische Anlagen der im Gazastreifen regierenden radikalislamischen Hamas und des Islamischen Jihad, der zweitgrössten Gruppe, attackiert. 15 Menschen sollen getötet worden sein.

Nach Einschätzung der israelischen Armee steckt eine koordinierte Aktion von Hamas und Islamischem Jihad hinter dem Raketenhagel. Es ist der intensivste Beschuss seit dem vergangenen November. Vor allem der Islamische Jihad soll über den schleppenden Fortgang der Verhandlungen über einen längerfristigen Waffenstillstand unter ägyptischer Vermittlung verärgert sein. Laut palästinensischen Angaben setzt Israel seine Zusagen nicht um, zum Beispiel jene, die Blockade von Gütern aufzuheben. Der Islamische Jihad fühle sich deshalb nicht mehr an die von der Hamas ausgerufene Zurückhaltung gebunden, die Israel als Zugeständnis gefordert hatte. Zuletzt hatte es kurz vor den Wahlen in Israel am 9. April eine militärische Konfrontation gegeben, seither hatte relative Ruhe geherrscht.

Bald beginnt Song Contest

Nach Angaben der israelischen Armee versucht der Islamische Jihad seit etwa zwei Wochen, mit Aktionen die Verhandlungen zu sabotieren. Dazu gehört nach Ansicht von Militärexperten ein Angriff auf zwei israelische Soldaten an der Grenze am Freitag. Sie wurden durch Schüsse verletzt. Darauf griff die israelische Armee im Gazastreifen an und tötete vier Palästinenser. Anschliessend soll die Hamas Vergeltung geschworen und sich mit dem Islamischen Jihad zur gemeinsamen Angriffswelle entschlossen haben.

Seit Samstag war Raketenalarm nicht nur in den Gebieten rund um den Gazastreifen zu hören, sondern auch im Zentralraum, etwa in der Stadt Rechovot oder in Bet Shemesh. Die militanten Palästinenser wollen offensichtlich die Zeit vor dem Eurovision Song Contest in zwei Wochen nutzen, um Druck auf Israel auszuüben. Die israelische Zeitung «Haaretz» zitierte einen Hamas-Funktionär mit den Worten: «Es kann nicht sein, dass man singt und sich freut, während wir leiden.» Die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Wettbewerb, der vom 14. bis 18. Mai in Tel Aviv ausgetragen wird, wurden massiv verstärkt.

Militante Palästinenser wollen Israels Premier Benjamin Netanyahu in eine Zwickmühle bringen. Denn eine massive Militäroperation würde die Austragung des prestigeträchtigen Wettbewerbs gefährden. Ein Militärexperte vertrat die Einschätzung, dass eine Ausweitung der Angriffe auf Tel Aviv zu befürchten sei. Netanyahu steckt auch mitten in Verhandlungen zur Bildung einer neuen Koalition mit sechs Parteien. Ausserdem ist am 9. Mai Unabhängigkeitstag. Auf die Frage, was Netanyahu nun machen solle, sagt Dikla Dayan in Ashqelon nur: «Angreifen.» Ein neuer Krieg? Sie nickt.