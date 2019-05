Sieben Tote bei neuer Gewalt zwischen Israel und Palästinensern

Zuvor habe es seit dem Gazakrieg 2014 kein israelisches Todesopfer mehr infolge des Konflikts mit den Palästinensern in dem Küstengebiet gegeben, berichtete die «Times of Israel» in der Nacht zu Sonntag. Der Mann sei ums Leben gekommen, als eine Rakete ein Wohnhaus in der Stadt Aschkelon traf. Beobachter sprachen von den schwersten Gefechten in der Region seit Monaten.

Die israelische Luftwaffe hatte nach Armeeangaben am Samstag 120 Ziele in dem abgeschotteten Küstenstreifen am Mittelmeer angegriffen. Sie zerstörte demnach unter anderem ein Hauptquartier der dort herrschenden radikalislamischen Hamas-Bewegung sowie mehrere Raketenwerkstätten und Waffenlager. Zuvor hatten militante Palästinenser wieder begonnen, Raketen auf Israel abzuschiessen. Die Raketen- und Luftangriffe liefen Medienberichten zufolge in der Nacht weiter.

Nach Angaben der Zeitung «Times of Israel» waren es bis zum Abend etwa 300 Raketen und Granaten gewesen, die auf israelische Städte in der Grenzregion abgefeuert wurden. Das Militär sprach von mehr als 250 Raketen binnen 24 Stunden, von denen etliche in der Luft abgefangen worden seien. Zehntausende Menschen mussten in Schutzräume flüchten, in den betroffenen Regionen heulten immer wieder die Alarmsirenen. Mehrere Häuser in Ortschaften nahe dem Gazastreifen wurden von Raketen getroffen, eine ging nach Armeeangaben in einem verwaisten Schulhof nieder.

Uno ruft zur Mässigung auf

Der Uno-Nahost-Gesandte Nikolaj Mladenow erklärte, die Vereinten Nationen arbeiteten mit Ägypten darauf hin, wieder Ruhe herzustellen. Alle Konfliktparteien seien aufgerufen, zu «deeskalieren» und sich wieder an jüngste Vereinbarungen zu halten, mahnte er. Die US-Regierung erklärte sich solidarisch mit Israel und sprach dem Verbündeten die «volle Unterstützung» aus für dessen «Recht auf Selbstverteidigung gegen diese abscheulichen Attacken», wie Aussenministeriumssprecherin Morgan Ortagus mitteilte.

Die Türkei rief die internationale Gemeinschaft wegen des Vorgehen Israels zum Handeln auf. «Wir verurteilen nachdrücklich die nicht differenzierenden Angriffe Israels im Gazastreifen, die dazu geführt haben, dass viele unschuldige Menschen ihr Leben verloren oder sich verletzt haben», hiess es in einer am Sonntag verbreiteten Erklärung des Aussenministeriums in Ankara. «Wir fordern die internationale Gemeinschaft dringend auf, Massnahmen zu ergreifen.» Deren Ziel müsse es sein, die durch «die unverhältnismässigen Massnahmen Israels» zugenommenen Spannungen in der Region abzubauen.