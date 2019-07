Afrika will sich nicht länger über den Tisch ziehen lassen

Andere Länder haben aber die Befürchtung, womöglich zu den Verlierern zu gehören. Nigeria, die zweitgrösste Volkswirtschaft in Sub-Sahara-Afrika, hatte bis zuletzt mit der Unterschrift gezögert. Dort erinnert man sich noch gut an die Folgen verschiedener IWF-Programme in den 90er-Jahren, die das Land zur Öffnung der Märkte zwangen. Danach überschwemmten chinesische Billigtextilien das Land und zerstörten die heimischen Industrien. Heute gilt ein Importverbot, die korrupte politische Elite verdient aber gut daran, die verbotenen Waren gegen Bestechung ins Land zu lassen. Ein grosser Teil des angeblich einheimischen Reises stammt in Wahrheit aus Thailand.

China war treibende Kraft

Viele afrikanische Länder befürchten, dass asiatische Billigware in afrikanischen Einfuhrhäfen einfach in «made in Africa» umdeklariert wird und dann die Märkte überschwemmt. China war treibende Kraft im Hintergrund, die sich für den Abschluss des Zollabkommens starkmachte. Nigerias Präsident Muhammadu Buhari kündigte bereits an, verstärkt Schutzmassnahmen gegen Schmuggel ergreifen zu wollen. Da dort und anderswo viele korrupte Politiker am Schmuggel mitverdienen, sind manche Experten skeptisch, wie viel das Zollabkommen in der Realität verändert.

«Es wird nie eine wirkliche Freihandelszone geben», sagte der Marokkaner Karim Tazi, der in der Elfenbeinküste und Kenia Fabriken besitzt, der «Financial Times». Viele Länder seien nicht bereit, auf Zölle zu verzichten, die ihnen regelmässige Einnahmen verschafften. Andere sind optimistischer. Wenn die Unterzeichnerländer die Vereinbarungen rasch umsetzen würden, könnte der innerafrikanische Handel bis 2022 um 52 Prozent steigen, glaubt die UNO.

Vor allem Südafrika könnte ein möglicher Profiteur des Abkommens sein. Das Land gilt als einziges industrialisiertes des Kontinents, seine Mobilfunkanbieter, Supermarktketten und Banken breiten sich schon lange in den Nachbarländern aus. Es ist ein schwieriges, aber lukratives Geschäft; das Investitionsumfeld mag in Afrika heikler sein als sonst auf der Welt, die Gewinne sind aber oft deutlich höher als anderswo.