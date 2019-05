«Al-Sisi schützt Muslime und Christen»

Sie wurden 2012 zum Papst Ihrer Kirche, also nach dem Arabischen Frühling und machten in der kurzen Zeit unter Präsident Mursi schlimme Erfahrungen.

Vor der Revolution von 2013 dominierten die Muslimbrüder ein grosses Segment der ägyptischen Gesellschaft. Ein trügerisches Segment, denn die Religion diente ihnen als Tarnung. Als die Muslimbrüder an die Regierung kamen, war uns allen klar, dass das dunkelste Jahr in der Geschichte Ägyptens begonnen hatte.

Schelten Sie deshalb die westlichen Länder, zu naiv gegenüber denMuslimbrüdern zu sein?

Die westlichen Länder sind allgemein zu naiv gegenüber dem politischen Islam. Ich sage ihnen: Das ist eure Verantwortung. Man kann nicht nur tolerant sein, man muss auch Verantwortung tragen. Einige meinen ja auch, dass der Westen diese islamistischen Gruppen hervorgebracht hat.

Zugleich rufen Sie die westlichen Staaten auf, die Traditionen in den arabischen Ländern zu respektieren.

Die westliche Einmischung hat die arabischen Länder beschädigt. Nach sieben Jahren Krieg lebt heute die Hälfte des syrischen Volkes als Asylsuchende in Europa. Vor 10 oder 15 Jahren gab es im Westen den Plan für einen neuen Nahen Osten mit dem Ziel, diesen aufzuteilen, in 40 statt bisher 22 Staaten. So hat man begonnen, den Sudan aufzuteilen. Das hat nur neue Konflikte gebracht.

Haben die Kopten mit den Muslimen nicht viel gemeinsam? Speziell die traditionellen Familienwerte?

Kopten und Muslime leben in Ägypten seit 14 Jahrhunderten zusammen. Darum haben sie vieles gemeinsam. Aber die christlichen Gesetze, die die Familie regulieren, sind ganz andere als die muslimischen. Der Islam kennt zum Beispiel die Polygamie, das Christentum indes erlaubt dem Mann nur eine einzige Frau. Oder: Scheidung kann in islamischen Familien mit dem Willen des Mannes relativ leicht erwirkt werden. Bei den Kopten wird Scheidung strenger gehandhabt und kommt via Beschluss einer bestimmten Kommission zustande.

Seit dem Mauerfall von 1989 gebärden sich die orthodoxen Kircheninsgesamt antiwestlich, vor allem in Sachen Feminismus und Rechte von Homosexuellen. Ist da die koptische Kirche keine Ausnahme?

In der koptischen Kirche gibt es auf der Grundlage der Bibel keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wir haben in Ägypten eine Frauenkommission. Und 30 Prozent der Minister und Beamten in der Regierung sind Frauen.

Aber in Ihrer Kirche gibt es keine Priesterinnen.

Nein, wir haben keine Priesterinnen, aber es gibt Lehrerinnen und Professorinnen an den theologischen Schulen und in den Pfarreien Priester-Helferinnen.

Wie stellen Sie sich zur Homo-Ehe?

Wir akzeptieren nur die Lehre der Bibel. Und für sie ist Homosexualität etwas Aussernatürliches. Gott schuf «Adam und Eve» und nicht «Adam und Steve».

Haben Sie Pläne, Ihre konservative Kirche zu reformieren?

Wir reformieren nur die Führung in der koptischen Kirche. Wir sind eine traditionelle und eine konservative Kirche, 2000 Jahre alt. Ich bin der 118. Papst der koptischen Kirche seit dem heiligen Markus, dem Evangelisten. Wir gehen seither denselben Weg.