Botschaft an die Amerikaner im Irak

Etwa ein halbes Dutzend der eng mit dem Iran verbundenen Gruppen wie die Badr-Organisation, Asa’ib Ahl al-Haq, Kataib Hizbollah oder Harakat Hizbollah al-Nujaba haben sich schon während des Kampfes gegen den IS weitgehend der Kontrolle Bagdads entzogen. Manche Offensive ordnete General Soleimani entgegen Absprachen des irakischen Militärs mit den USA an. Später kämpften irakische Milizionäre unter dem Kommando der Revolutionsgarden oder der Hizbollah auf der Seite des Assad-Regimes im Bürgerkrieg in Syrien.

Manche Gruppen haben den USA offen gedroht, Washington hat manche von ihnen als terroristisch eingestuft und jüngst auch die iranischen Revolutionsgarden. So haben sich die Spannungen hochgeschaukelt. Die irakische Regierung bemüht sich, eine Eskalation zu ver­hindern. «In den vergangenen Tagen hat es kontinuierlich Treffen mit allen Gruppen gegeben, um die Botschaft der Regierung deutlich zu machen», sagte jüngst Said al-Jayashi, ein Be­rater des Premiers und Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat: «Wenn irgendeine Gruppe etwas macht, dann ist es ihre Verantwortung, und nicht die des Irak.» Die ­Regierung sei verpflichtet, die US-Interessen im Irak zu schützen, und werde «zum Feind eines jeden», der diese Interessen gefährde.

In der Regierung vertreten

Zugleich sind Vertreter der Milizen im Parlament und teils auch in der Regierung präsent. Badr-Chef Hadi al-Ameri etwa wurde 2018 mit seiner Fatah-Allianz mit 48 von 329 Sitzen zweitstärkste Kraft bei den Wahlen. Der Machtkampf zwischen pro-iranischen Gruppen und ihren Gegnern ist der zentrale Grund dafür, dass die wichtigen Posten des Verteidigungs- als auch des Innenministers vakant sind. Ameri appellierte am Montag an die nationale und religiöse Verantwortung. Sie verlange, den Irak vom «Geist des Krieges» fernzuhalten. Wenn ein Krieg ausbreche, werde dieser alle verbrennen, warnte er.

Das US-Militär beobachtet die Milizen genau und hat offenbar auch Pläne für Vergeltungsschläge gegen Gruppen im Irak, sollten sie US-Soldaten oder Einrichtungen dort direkt angreifen. Zugleich könnte mit dem Tod von amerikanischen Diplomaten oder Soldaten die rote Linie überschritten werden, was US-Militärschläge gegen den Iran auslösen könnte.